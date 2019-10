Cargo ingrato: não venceu? Vamos para o choque do novo treinador

Mais uma vez, o ciclo se repete. No futebol brasileiro, é infinito: técnico sucumbe aos resultado, não dura… Talvez seja o cargo mais ingrato da modalidade.

Nos últimos dias, em 72 horas, cinco pediram demissão ou foram desligados dos clubes da Série A do Brasileiro - incluindo o Fortaleza, que trouxe Ceni e mandou Zé Ricardo embora, e o Ceará, que perdeu Enderson Moreira.

A profissão é tão de risco que, desde a criação dos pontos corridos, em 2003, o tempo médio de trabalho é de apenas 6,1 meses.

Na atual temporada, inclusive, 51 mudanças de comando ocorreram entre estaduais e o Brasileirão.

O pandemônio é cultural. No primeiro momento de instabilidade, a cabeça que rola é a que fica à beira do gramado. O fato novo em tudo isso é o quão empoderado estão os jogadores nesta relação.

Com salários astronômicos, multas rescisórias robustas e o respaldo da arquibancada, assumiram papéis de cartolas e, sim, têm poder para derrubar treinadores.

Rogério Ceni que o diga: foi expulso do Cruzeiro pelo elenco, mesmo com o clube somando dívida de R$ 85 mi e precisando pagar R$ 1,9 milhões para a rescisão contratual. Chamado de “burro” por Ganso, Oswaldo de Oliveira também não resistiu à pressão no Fluminense.

O certo é que a hierarquia acabou no futebol. As funções cativas, dentro e fora de campo, já não se sustentam sozinhas. Com muitos dizeres e ordenações, o ambiente por si só fica atribulado, insustentável, mesmo que o desempenho exista sem o resultado final.

No panorama nacional, o sistema que reside é imediatista. Não venceu? Pois vamos para o choque do novo treinador e do fôlego renovado. Muda tudo, desfaz planejamento, recomeça. Assim se sustenta o vício do emprego à beira do gramado.

Há quem diga que funcione, outros, nem tanto. No Brasil, a dança das cadeiras é como a primeira, apenas mais uma estação de ano. Enquanto isso, seguimos sem ascender o futebol de patamar.