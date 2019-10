Brincadeira? Não. Injúria racial

Fabinho, volante do Ceará, foi xingado de “negão e vagabundo” por um torcedor do Santos na quinta-feira (17), em jogo na Vila Belmiro. Brincadeira? Injúria racial. Entenda: o racismo existe. Sem desculpas, por favor. O que não dá mais é para o futebol seguir como palanque para o menosprezo.

Tudo é reflexo social, mas é evidente como as arquibancadas funcionam de subterfúgio para agredir com impunidade. Ali, na massa de gente, o ódio se perpetua dentre a elite branca brasileira. Sim, sem tabu, é privilégio dizer que não vê, não sabe, não sente, não ofende.

As consequências estão impostas à parcela social marginalizada desde a escravidão, é estrutural. Quantos técnicos negros existem na Série A? Dois. A parcela é tão minúscula que só se equipara ao número de estrangeiros à frente dos clubes: um português e outro argentino.

Assim é com diretores, auxiliares, presidentes… Minoria. E o dito invisível vai criando corpo na massa nacional, o país miscigenado sem democracia racial. Se o resultado importa para a análise do jogo, a punição é o caminho mais pavimentado aos criminosos que protagonizam o espetáculo da barbárie.

Em tempo: se manifestar oficialmente como Ceará e Santos fizeram é importante, ainda mais quando há repúdio ao ocorrido, mas não exime a necessidade de penalizar o infrator. O racismo estrutural reside e deve, sim, ser desmascarado por todos os agentes sociais. Expor é um ponto importante.

Então, que esse texto seja finalizado pelo Roger Machado, técnico do Bahia, agraciado com a Medalha do Mérito Farroupilha, a mais elevada honraria do Parlamento gaúcho, por ter trazido a público o tema do racismo e da discriminação:

“Não deveria chamar atenção dois treinadores negros na área técnica, depois de ser protagonistas dentro do campo. Essa é a prova que existe o preconceito, porque é algo que chama atenção. Na medida que a gente tem mais de 50% da população negra e a proporcionalidade que se representa não é igual. (…) A estrutura social é racista, ela sempre foi racista, porque nós temos um sistema de crenças e regras que é estabelecido pelo poder. E o poder é poder do Estado, das comunicações, da Igreja e quando esses poderes não enxergam ou não querem aceitar e assumir que o racismo existiu e precisa haver uma correção nesse curso, muitas vezes dizem que estamos nos vitimando. A verdade é que 10 milhões de indivíduos foram escravizados, mais de 25 gerações. Passou pelo Brasil colônia, pelo império e só mascarou na República. Nós precisamos falar sobre isso”.