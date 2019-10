Análise: Como Willian Popp pode ser a solução para o ataque do Ceará

Último reforço anunciado para a sequência da Série A do Brasileiro. Com 25 anos, o ex-Figueirense Willian Popp chega como esperança para o setor ofensivo do Ceará, que marcou apenas três gols nos últimos oito jogos - tendo finalizado mais de 100 vezes. Contratado por R$ 100 mil, com vínculo até o fim de 2020, o atleta pode mesmo ser a solução para as carências alvinegras no ataque?

As características em campo são as desejadas para uma postura agressiva: velocidade, versatilidade e poder de fogo. Enquanto era comandado por Enderson, o Vovô atuava no esquema 4-2-3-1, sendo o trio atrás do centroavante composto por peças agudas nas pontas, como Leandro Carvalho.

Segundo o próprio Popp, nesta terça-feira (1º), durante apresentação no CT de Porangabuçu, a sua faixa de campo principal é a esquerda. No entanto, todas as funções podem ser exercidas no ataque: “Jogo mais pelas beiradas, do lado esquerdo, mas também faço o direito. Também já joguei de 9, mas não é minha principal posição. Vinha jogando os 90 minutos e estou preparado”, explicou.

Em 2019, o atleta natural de Joinville participou de 33 partidas e balançou as redes oito vezes. Sendo o artilheiro do Figueirense na Série B, com seis, o atleta costuma priorizar o corte para o meio na tentativa de buscar a finalização. Arisco, na última vez que atuou, marcou os dois do empate com o Brasil de Pelotas em 2 a 2, no Orlando Scarpelli.

Raio-X dos gols

Quantidade: 8

Finalização com a direita: 6

Finalização com a esquerda: 2

Dentro da área: 4

Fora da área: 3

Cobrança de falta: 1

Cabeceio: 1

Nos lances, a jogada característica é conduzir a bola ao mano a mano e buscar um chute colocado. Deixa o Figueirense como o principal driblador, totalizando 34 acertos. Como elemento surpresa, também se infiltra na grande área e chega a ficar ao lado do centroavante - função bem exercida por Thiago Galhardo, quando se posiciona junto de Felippe Cardoso.

Além do perfil técnico, a compreensão tática também chama atenção. No Figueirense, atuava no sistema 3-4-3, se posicionando aberto na esquerda, além de ajudar na criação: tem 83% dos passes corretos. Como a equipe funciona sem laterais de ofício, Popp era responsável por fechar o setor e cobrir a ala até a própria linha de fundo.

Foto: Sofascore

“Na minha posição, antes do gol, tenho outras funções para cumprir taticamente e criar jogadas para os companheiros. Gosto muito de pisar na área, desde que subi do profissional tenho essa sede de fazer gol. Quando vejo que a bola está do outro lado e tem a possibilidade de entrar na área, e a bola ir sobrando uma bola, eu gosto de criar jogadas, marcar e pisar na área”, declarou.

Em forma e participando dos treinamentos com o grupo alvinegro, a estreia deve ocorrer domingo (6), contra o Goiás. A partida está marcada para às 16 horas, na Arena Castelão, pela 23ª rodada da Série A do Brasileiro.