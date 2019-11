Adilson Batista tem méritos e merece respeito no Ceará!

As críticas foram respondidas dentro de campo. Se, ao chegar, Adilson Batista encontrou um Ceará amargando um jejum de 10 jogos sem vitória, o técnico reergueu o Vovô em pouco mais de um mês. Sim, o tirou de uma zona de rebaixamento evidente e ainda recuperou peças esquecidas em Porangabuçu.

Destaque alvinegro nas últimas rodadas, Felipe Silva como camisa 10 foi ideia do comandante, que tanto mexeu no plantel até encontrar a forma de jogar ideal. E foi o 4-2-3-1, com a trinca de volantes, que melhorou o desempenho do clube: antes 34,8% de aproveitamento para 38,7% no geral.

Ao todo, foram 10 partidas, somando quatro vitórias, quatro derrotas e um empate, o que fez o desempenho com Adilson ser de 48,1%. O retrato em si é o de uma equipe mais organizada taticamente, com confiança, e que consegue ser letal em momentos de pressão.

Se sente um pouco quando está na Arena Castelão, sabe se postar fora de casa e escolheu abdicar da bola para contra-atacar. A opção tática do mineiro não é a postura de imposição, mas de resultado. O Vovô se defende antes de propor e, mesmo lento, consegue construir pelo meio.

A receita sempre esteve escrita na história do Ceará e nas arrancadas emblemáticas para fugir do Z-4. O plantel chega fortalecido para o Clássico-Rei e, diga-se de passagem, na frente do arquirrival na tabela, mesmo que seja por conta do saldo: 1 contra -6.

Adilson Batista provou que merece respeito para a sequência do Brasileirão. O cenário pede apoio com um Clássico-Rei à frente. Um detalhe: restam três vitórias para o Ceará seguir na elite nacional para 2020.