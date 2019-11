AI-5: reflexão e silêncio

A imagem de Deus, radicalmente estampada na face da criatura humana, é sempre única. É a partir da afirmação do Livro Sagrado, segundo a qual Deus enxugará as lágrimas de todas as faces, que pensamos, reflexivos, nos desaparecidos do golpe de 1964, com o AI-5, ao percorrerem um lúgubre caminho, e não mais retornaram.

Transformaram-se em sombras, as quais escureceram sempre mais, sem nunca mais brilhar, longe de toda e qualquer luminosidade.

Nada mais obscuro e tenebroso. Temos a advertência, nas palavras de um general, ao discordar da nefasta atividade executada: "Quem pratica tal ação transforma-se, diante do efeito da desmoralização infligida. Quem repete a tortura quatro ou mais vezes se banaliza, sente grande prazer físico e psíquico que é capaz de torturar até pessoas mais delicadas da própria família" (cf. Brasil: Nunca Mais).

Não há ninguém na face da terra em sã consciência que consiga descrever o grito inumano do monstruoso, quão inominável procedimento. Que a expressão "Tortura nunca mais" seja, de verdade, um refrão sempre e cada vez mais crescente que, de alto e bom tom, se espalhe por todo o Brasil, numa empolgante afirmação de esperança, sem a qual o genuíno humanismo ceda.

Vale a pena ultrapassar e superar toda e qualquer opinião de intolerância em questão.

Como Igreja, na fidelidade ao seu fundador - de sempre mais zelar pelo dom da vida -, compartilhamos, solidários, os mesmos sentimentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, que "passou pela terra fazendo o bem", foi perseguido, torturado e morreu crucificado.

Mas, ao ressuscitar, deu-nos a missão de contribuir com seu reino, no compromisso do verdadeiro amor: justiça, liberdade e paz. Ele, que "reconciliou o mundo consigo", no seu amor inefável, na total divergência dos torturadores, quer constantemente enaltecer o ser humano de dignidade, a ponto de ele se enamorar. Amém!

Geovane Saraiva

Pároco de Santo Afonso, blogueiro e escritor