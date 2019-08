Admirável cliente novo

O mundo vem passando por grandes transformações. Os avanços tecnológicos são responsáveis por grande parte dessas mudanças. Nesse cenário, o comportamento do consumidor vem ganhando nova configuração. Ele quer conversar com sua empresa pelo Instagram às 22h, pelo Whatsapp às 6h, pelo e-mail às 14h, fazer uma reclamação pelo aplicativo. E se o produto der problema, nada de esperar três dias por um diagnóstico da assistência.

O problema que surge agora é a necessidade de as empresas compreenderem esse comportamento, a rotina do consumidor e adaptar-se a ela. É preciso absorver as estrofes de Raul Seixas: preferir ser a metamorfose ambulante e não ficar parado no que já foi o seu consumidor, mas sim no que ele é hoje.

Veja: o que fazem das novas empresas o grande sucesso que vemos? A resposta é simples: elas resolvem um problema, elas focam nas dores do consumidor.

Negar essa transformação só levará a um caminho: a morte prematura do negócio. Muitas empresas irão sumir nos próximos anos por uma razão bem simples: elas pensam em si, em rentabilidade e redução de custos, e esquecem o consumidor.

As empresas que conversam, ouvem e entendem o novo consumidor são as que estão crescendo. Estão prontas para crescer. E crescer é questão de sobrevivência para qualquer empresa. Se seu negócio ficar do tamanho que ele está, em pouco tempo alguém muito criativo irá tomar seu lugar e o seu mercado.

Se você quer jogar o jogo do novo consumir e ter sucesso, considere responder a três questões: Minha empresa resolve problemas de maneira diferente e simples? O cliente tem facilidade de conversar conosco e consegue facilmente resolver suas dúvidas pelo celular dele? Meu negócio está pronto para crescer e atingir muito mais clientes?

Se alguma dessas respostas for negativa, talvez você tenha que repensar algum ponto do seu negócio.