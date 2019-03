A acupuntura é uma terapia e uma especialidade médica que trata o doente e não a doença, priorizando um equilíbrio entre o corpo e a mente, gerando muitos benefícios à saúde da mulher: Beneficia as doentes com dores agudas e crônicas, entre elas as dores osteomusculares, viscerais e neuropáticas; Diminui a inflamação em processos agudos e crônicos; Auxilia no tratamento dos transtornos de humor e depressão; Reorganiza as funções neuroendócrinas nas doenças relacionadas a desequilíbrios hormonais.

A acupuntura é eficaz nas dores e disfunções que frequentemente acometem as mulheres: dor na endometriose, dismenorreia (dor menstrual) grave, síndrome da bexiga dolorosa, enxaqueca menstrual, disfunções fisiológicas gravídicas, disfunção ovulatória, tensão pré-menstrual, síndrome do intestino irritável, entre outras. A acupuntura exerce importantes efeitos analgésico, relaxante muscular e anti-inflamatório que seriam responsáveis pela melhora da paciente.

O mecanismo de ação da acupuntura acontece a partir de estímulos pela inserção das agulhas em pontos específicos na pele e músculos. Esses estímulos acionam as terminações nervosas aí existentes, que por sua vez conduzem uma informação à medula vertebral e ao cérebro gerando uma resposta analgésica, anti-inflamatória, relaxante e sedativa. Esta resposta é transmitida por meio de substâncias chamadas neurotransmissores e neuro-hormônios: encefalinas, serotonina, noradrenalina, e o ACTH (hormônio que estimula o cortisol, o qual tem ação anti-inflamatória).

O efeito da acupuntura pode surgir em alguns minutos, principalmente em dores agudas. O resultado obtido vai depender da escolha dos pontos e da técnica empregada pelo médico acupunturiatra. Através de ensaios clínicos e observações clínicas, sabe-se que a Acupuntura tem um efeito cumulativo, isso quer dizer, a cada aplicação seu efeito perdura por mais tempo, propiciando assim, uma melhor resposta terapêutica.

Vale reforçar que somente é legal o exercício da especialidade acupuntura pelos profissionais da Medicina, da medicina veterinária e da odontologia – cada qual em seu campo próprio de atuação, também definidos por lei; seu exercício por qualquer outro profissional poderia causar, sem dúvida, sérios danos à saúde dos indivíduos.