A verdadeira ordem e progresso

O Estado brasileiro, instituição política fundada no Direito, existe para promover a paz social e o desenvolvimento do País. Desenvolvimento no sentido amplo – econômico, político, social, cultural e ambiental.

No caso brasileiro, a Bandeira Nacional traz inscrita o lema positivista de Auguste Comte – “Ordem e Progresso”. Ordem significando paz, não a paz dos cemitérios, como tantos pretendem; e Progresso, significando desenvolvimento no sentido amplo do termo.

Ambos os objetivos estão interligados, pois é impossível haver ordem sem progresso e vice-versa. Infelizmente, não poucos confundem Ordem com “ordem unida”, ensinada nos quartéis. Ordem pressupõe a construção do edifício político e social garantidor dos direitos da cidadania: Educação, Saúde, Segurança Pública, e outros previstos na Constituição Federal.

Não se resume à questão de polícia e de prisão, do “prendo e arrebento” dos tempos do general Figueiredo. Educar as gerações no respeito às leis e aos bens públicos e privados é promover a Ordem, e cabe ao Estado fazê-lo, como forma de acabar com a existência de cidadãos de primeira e de segunda classe. O Progresso, por sua vez, impulsiona o Estado-Nação para o desenvolvimento, como forma de diminuir as disparidades sociais, através de investimentos e incentivos nas áreas da construção civil, saneamento básico, casas populares, assistência materno-infantil, cultura e lazer. Progresso não significa apenas o tamanho do PIB, em que as pessoas valem menos e o dinheiro vale mais.

É preciso ir além dessa visão monetarista, e passar a enxergar como desenvolvimento e progresso os índices de bem-estar e felicidade pessoal e o respeito à Mãe-Terra. É hora de alargar os horizontes e de acabar com as “patriotadas”, a fim de dar pleno cumprimento ao lema positivista inscrito na Bandeira Nacional - Ordem e Progresso.