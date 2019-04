Sensibilizar e conscientizar as pessoas sobre os problemas causados pelas mudanças climáticas, que afetam diretamente a manutenção da biodiversidade e a vida dos seres humanos. Eis o objetivo de um movimento denominado A Hora do Planeta, iniciativa da Rede WWF, ou Fundo Mundial para a Natureza, organização surgida na década de 1960, no início voltada apenas para a conservação da natureza e atualmente desenvolvendo papel mais amplo, abrangendo a questão do aquecimento global e a garantia da sustentabilidade dos recursos naturais renováveis. A Hora do Planeta consiste num momento em que pessoas, cidades e empresas são convidadas a demonstrar sua preocupação com a questão ambiental e como isto se relaciona com nossas vidas. Na prática, é o simples ato de apagar as luzes por uma hora, num dia específico, nos diversos pontos da Terra. Este ano, a data escolhida foi 30 de março, com importante participação brasileira. Por todo o País, mais de cem cidades e 1.500 apagaram suas luzes, das 20h30min às 21h30min, inclusive Fortaleza. Na capital cearense, a estátua de Iracema, na Avenida Beira-Mar e a Praça Portugal, entre outros locais públicos, além da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tiveram suas luzes apagadas.

O movimento aconteceu pela primeira vez em Sydney, na Austrália, cidade que, sozinha, inspirou sua continuidade pelos anos seguintes, nos diversos continentes. A meta principal da Hora do Planeta é chamar a atenção e despertar a consciência de cada indivíduo para o uso correto dos recursos naturais, progressivamente consumidos de forma predatória, irresponsável, criminosa. A humanidade precisa compreender que somente respeitando limites, seguindo regras, preservando a natureza, poderá legar um planeta menos poluído e melhor administrável às futuras gerações. A fauna, a flora, os oceanos pedem socorro! Pensemos nisto, em benefício de nossa própria sobrevivência!