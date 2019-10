A difícil situação do Brasil

Eduardo Fontes

Jornalista e Administrador

A situação do Brasil, em pleno século XXI, continua um desafio e uma vergonha se comparado aos países com altos índices de desenvolvimento. Enquanto eles avançam, nós patinamos em pífios índices de desenvolvimento social, político e econômico.

Na maratona pela conquista de melhores lugares no pódio da educação e dos avanços da chamada Quarta Revolução Industrial, adentrando ao universo das máquinas inteligentes e dos algoritmos, ainda nos debatemos como peixes em águas rasas com os velhos problemas de ontem: analfabetismo, falta de saúde, de segurança, de saneamento básico, de moradia, de empregos para os milhões de jovens desempregados.

Enfim, o déficit das exigências básicas nos trazem presos ao chão do atraso e do subdesenvolvimento.

E não precisamos trazer os números estatísticos do IBGE. Basta-nos observar a realidade, a insensibilidade e a insaciável ganância dos poderosos encastelados na árvore tripartite do Poder. Principalmente estes, a quem cabe o dever constitucional, moral e ético, de promover políticas de avanço "para águas mais profundas", e não apenas de locupletação e de enriquecimento ilícito, advindos dos tempos do Brasil-colônia e hoje bem presentes na República com suas várias denominações - Velha, Nova e até bem pouco "República de Curitiba".

Com uma agravante: estamos em completa dissintonia com o mundo futuro. Estamos a caminhar para trás, como caranguejos, indiferentes aos graves desafios do amanhã. As preocupações são pequenas, de natureza ideológica, "do menino veste azul e menina veste rosa", enquanto os recursos para ciência e tecnologia e cultura são reduzidos drasticamente.

Agora, recursos para a politicagem, nunca faltaram. Afinal, para onde caminha o Brasil? Estaremos fadados à eterna escravidão da senzala, ao permanente atraso das "décadas perdidas", de ontem, hoje e sempre?

Eduardo Fontes

Jornalista e administrador