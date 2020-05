A Covid-19 e as OSCs

A Covid-19 é uma ameaça global a todos, independente de origem, nacionalidade, credo ou gênero. Basta ser humano para ser uma possível vítima do vírus. As estratégias para conter seus impactos também precisam ir além de diferenças. O momento exige que se teça o maior pacto humanitário desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

Garantir os direitos humanos não é uma questão apenas de Estado. É crucial a cooperação de todas as pessoas e organizações em um grande esforço para superar este momento de crise. Governos não têm a mesma capilaridade que as organizações da sociedade civil para atuar nas comunidades mais vulneráveis. Nem conseguem, muitas vezes, superar entraves burocráticos diversos para ter flexibilidade, sensibilidade e agilidade necessárias para atender às pessoas que precisam de proteção.

Seja relativa à assistência social para o apoio a pequenos empreendedores impactados pela redução da atividade econômica ou para grupos de risco em comunidades com maiores dificuldades de acesso a equipamentos de saúde, entre outros campos em que as pessoas precisam de suporte imediato. Organizações da sociedade civil têm atuado como um canal para empresas e famílias dispostas a destinar recursos próprios para apoiar comunidades de maior vulnerabilidade.

A Adel, por exemplo, tem sido procurada e trabalha na intermediação de doações a comunidades, hospitais, postos de atendimento, casas de repouso e Secretarias de Saúde em municípios de interior na Região Nordeste. São empresas, fundações e famílias com iniciativas filantrópicas que desejam direcionar esforços para dar maior fôlego às estruturas de saúde ou para apoiar outras famílias ameaçadas em suas condições de vida e de trabalho pelos efeitos da pandemia. É uma rede de solidariedade e cooperação que se estabelece entre as pessoas e organizações no Brasil e no mundo.

Gláucio Gomes

Diretor de Desenvolvimento da Adel