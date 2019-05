Waack: foi ingenuidade querer solução para economia em 6 meses

A expectativa de resolução rápida e eficiente do problema fiscal do País com o novo governo revela "um pouco de ingenuidade do mercado", na avaliação do jornalista William Waack. "Ele (o mercado financeiro) acreditou que pudesse ser mais rápido do que na verdade acontece. As pessoas que lidam com política no Brasil não tinham essa ideia de que o governo resolveria a questão fiscal rapidamente", pondera.

O jornalista esteve em Fortaleza na manhã de ontem (28) para participar de painel sobre o risco político do Brasil e estratégias de investimento diante da situação atual, promovido pela Multi 7, empresa especializada em gestão de capital. "O risco político é alto. E toda vez que o risco político é alto, as pessoas, no geral, se comportam de maneira mais cautelosa", afirma.

"Nós temos um governo com meio ano de funcionamento. Ainda faltam três anos e meio e nesse período já vimos muita turbulência. Acho que isso se prorroga até o primeiro mandato", analisa. Para ele, a situação deve-se à relação entre poderes executivo e legislativo. Voz financeira do painel, o gestor de investimentos da corretora de valores XP, Luciano Telo, corrobora que o mercado esperava que a Reforma da Previdência fosse aprovada mais rápido.

"O mercado está um pouco em compasso de espera. O horizonte era, na virada do ano, que neste momento a gente já estaria mais avançado quanto à aprovação da Previdência. E a gente teve que corrigir um pouco a expectativa".

Ele destaca que o momento é de recuo dos investidores, que devem "pegar impulso" para uma melhora, provavelmente pouco antes do fim do ano. "A maior parte das casas do mercado acredita que em setembro sairá a aprovação da Reforma da Previdência, ainda assim com um número interessante; R$ 600 bilhões de economia em 10 anos, que seria uma reforma boa o suficiente para o mercado comemorar e melhorar preços ativos", detalha Telo.

O diretor de Relações Institucionais do Grupo Edson Queiroz, Igor Queiroz Barroso, destacou o papel de William Waack na imprensa nacional e o compartilhamento de análises política e econômica do evento. "William Waack é um jornalista de peso", diz.

O diretor administrativo financeiro da Multi 7 Capital, responsável pelo evento, Daniel Demétrio, destaca que o País e o mundo passam por um cenário complexo. "É um momento bastante apropriado para falar sobre cenário", diz, mencionando, além das reformas no Brasil, a guerra comercial entre China e EUA.