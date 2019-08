Vopak vence disputa e vai implantar parque de tancagem

A Vopak Brazil, subsidiária da multinacional holandesa, venceu a Transpetro/BR/Liquigás e foi selecionada pelo Estado para implantar o novo parque de tancagem e seu retroporto no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp). As duas empresas disputavam para implantar, operar e manter sistema de carga, descarga, armazenamento e distribuição de combustível no Pecém.

A companhia já atua no Porto de Santos, em São Paulo, e, em 2017, esteve reunida com o secretário de Infraestrutura do Estado, Lúcio Gomes, para entender o projeto do Governo após a assinatura do memorando de entendimento entre a Cearáportos e a também holandesa Autoridade Portuária de Roterdã.

Com o resultado da chamada pública, e após o prazo de recursos previsto no edital, o Cipp irá prosseguir com assinatura do termo de compromisso com a Vopak Brazil, que obteve a pontuação mais elevada no processo. Durante esse período, entretanto, o procedimento fica aberto a eventuais esclarecimentos de seu resultado.

A seleção de potenciais parceiros privados para participar da constituição de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) para a instalação do equipamento havia sido lançada em novembro de 2017, com previsão inicial de abertura das propostas para janeiro. Após diversos pedidos de respostas e um pedido de impugnação, feito pela Tequimar, que atua no porto de Itaqui, no Maranhão, o Governo do Estado relançou o edital no ano passado.

Mais holandeses

O resultado demonstra uma aproximação ainda maior de empresários holandeses em negócios no Estado, um reflexo da parceria do Porto de Roterdã com o Porto do Pecém fechada em outubro de 2018. A parceria entre os dois portos tem proporcionado transformações pontuais no terminal cearense, segundo agentes do mercado de cargas. O destaque é a desburo-cratização e a agilidade no embarque e desembarque

