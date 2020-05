Voos internacionais ainda sem data

Diante das incertezas no setor aéreo, os voos internacionais serão os últimos a serem retomados em Fortaleza. De acordo com o secretário do Turismo, Arialdo Pinho, a recuperação será gradual à medida que os voos domésticos forem voltando ao Estado.

"Isso só vai acontecer quando a gente abrir o turismo mesmo. Vamos voltar gradualmente e a recuperação só se dará depois de 80 dias. Para o verão, se a gente conseguir abrir tudo, janeiro (de 2021) vai ser bom", acrescenta.

A maioria das companhias que faz voos internacionais em Fortaleza ainda não definiu a data exata para o retorno das operações. Até o mês passado, havia a expectativa de a maior parte dos voos retornarem em maio, mas com o agravamento da pandemia no Estado e o lockdown na Capital, as empresas ainda estão reavaliando o melhor momento para voltar a voar. A única companhia que definiu uma data foi a Cabo Verde Airlines, que informou que retomará seus voos a partir de 1º de julho para a Ilha do Sal.

A Gol disse que as operações internacionais seguem suspensas até 30 de junho e não informou se a partir desta data retoma as frequências para os Estados Unidos e Argentina a partir de Fortaleza. Air France, KLM, Air Europa e Azul disseram que ainda estudam as datas para o retorno. Anteriormente, a Air France havia definido o fim de maio para o retorno. A TAP tinha a previsão inicial de voltar em junho, mas não confirmou essa possibilidade. A Latam Brasil informou apenas que comunicará o surgimento de qualquer novidade e que, neste momento, avalia a sua operação e os efeitos das restrições de viagens.