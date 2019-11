Vestas inaugura fábrica com 624 turbinas já encomendadas no CE

A dinamarquesa Vestas, maior fabricante de aerogeradores do mundo, entregou, ontem (12), sua nova unidade fabril no Ceará, representando o maior investimento global da empresa em 2019. Ao todo, foram investidos mais de R$ 100 milhões na fábrica, localizada em Aquiraz, onde serão produzidas as maiores turbinas da companhia, a V150-4,2 MW. Segundo a Vestas, já foram encomendados 624 geradores do novo modelo. Destes, o primeiro exemplar foi entregue ontem à empresa Echoenergia, durante a cerimônia de inauguração.

Os pedidos apenas para a "V150" já somam 2,6 gigawatts (GW), o equivalente a 15% de toda potência eólica instalada hoje no Brasil. "Esse é o maior volume de vendas de uma turbina na curta história eólica da indústria brasileira. É a turbina de maior sucesso do Brasil", disse Rogério Zampronha, presidente da Vestas para a América do Sul. Os equipamentos produzidos em Aquiraz serão enviados para projetos no Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí, Maranhão e Paraíba.

Com o novo empreendimento, a Vestas estima gerar mais de 1,2 mil empregos diretos e indiretos no Ceará. "São 200 empregos diretos aqui (Aquiraz) e mais de mil no Pecém, na fabricação de pás. É o segundo grande investimento que a gente faz no Estado do Ceará, que tem sido, para nós, uma segunda casa. É um investimento importante para a Vestas em todo o mundo".

Segundo Zampronha, os principais fatores que levaram a empresa a apostar no Ceará foram a mão de obra, as condições logísticas, sobretudo pela facilidade de escoamento da produção pelo Porto do Pecém, e o ambiente de negócios proporcionado pelas autoridades locais. "A Vestas é a maior empresa do mundo do setor, e o Ceará apresenta alguns elementos importantes, como a qualidade da mão de obra, a alta eficiência das operações portuárias e o governo amigável aos negócios. Esses são os pilares", disse o presidente da companhia.

Usina no Ceará

Além da produção de pás e geradores no Ceará, a Vestas terá, com a nova turbina, seu primeiro projeto no Ceará, que será construído pela multinacional francesa Quadran International, por meio de sua subsidiária Quadran Brasil. O parque eólico Serrote, no município de Trairi, terá 205,8 MW de potência instalada, o equivalente a 10% de toda capacidade eólica que o Estado tem hoje (2.054,9 MW).

Atualmente, a Vestas tem 1,5 GW instalados no Brasil, distribuídos em 750 turbinas, das quais mais de 600 foram produzidas no Ceará. Presente na cerimônia de inauguração, o embaixador da Dinamarca no Brasil, Nicolai Prytz, destacou que o empreendimento reforça os laços entre os dois países. "A abertura dessa fábrica é marcante nas relações Brasil/Dinamarca. Exemplo do compromisso dinamarquês, das empresas dinamarquesas, com o desenvolvimento econômico do Brasil".