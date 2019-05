Vendas em lojas do Grand Shopping crescem 42,6% de janeiro a abril

Na contramão de diversos segmentos varejistas, o Grand Shopping apresentou resultados de vendas acima do esperado entre janeiro e abril deste ano. No primeiro quadrimestre de 2019, o volume de vendas do empreendimento cresceu expressivos 42,6% comparado a igual período de 2018. De acordo com Gesley Siqueira, superintendente do shopping, o resultado foi uma surpresa positiva, uma vez que estava sendo projetada alta de cerca de 12%.

Inaugurando constantemente novas operações, o volume de vendas do Grand Shopping também foi maior considerando apenas as lojas que já estavam em atividade no primeiro quadrimestre, o chamado Same Store Sales (SSS). Nessa comparação, o avanço foi de 15,97%. "Foi um resultado muito acima do que estávamos imaginando", aponta.

Além disso, o fluxo de pessoas e de veículos acompanhou a escalada de crescimento, apresentando uma evolução de 45,59% e 24,02% respectivamente, ainda nos primeiros quatro meses de 2019 frente a igual período do ano passado. "O Grand Shopping tem conseguido manter sua curva ascendente de crescimento, destacando-se no cenário do varejo nacional", analisa o superintendente.

Conforme Siqueira, o shopping vem investindo em ações promocionais e eventos. "Porque somos um shopping em processo de maturação, temos apenas 2 anos e 8 meses, estamos qualificando nosso mix de lojas, tudo isso alinhado com operações de peso recém-inauguradas que fizeram com que esse volume de vendas venha de forma a nos surpreender positivamente".

Eventos

A constante evolução dos indicadores do empreendimento é fruto de investimento em atividades que aproximam a população. "O shopping vem buscando desenvolver diversos eventos, seja de ações que agregam qualidade de vida ou opções de lazer para a família - como assessoria esportiva, aula de zumba, domingo divertido, show de covers, entre outras - de forma a inserir o nosso equipamento no dia a dia da população da nossa região primária e secundária", detalha Siqueira.

Ele acrescenta que o shopping busca se tornar um local de convivência. "Além de buscarmos incluir no shopping marcas importantes para qualificar e atendermos os mais diversos públicos. Tudo isso faz com que tenhamos um aumento nas vendas e no público do shopping", destaca.

Novas operações

Até o fim do semestre, mais quatro operações devem ser inauguradas: Le Biscuit, a academia Blue Fit, Universidade Ateneu e Divino Fogão. "Temos também uma grande operação e mais quatro satélites em fase de fechamento de contrato que não podemos revelar", revela Siqueira. "Com todas essas operações, que vão ser inauguradas até o fim desse semestre, mais as que estão em negociação, o shopping vai ter uma vacância abaixo de 10% da área bruta locável".