Vendas de produtos da ceia natalina impulsionam setor na Capital

A procura das famílias fortalezenses por itens para compor as ceias para as celebrações de fim de ano já movimenta padarias e supermercados, que reforçaram os estoques e ampliaram o leque de produtos oferecidos para atender à demanda sazonal. Neste ano, a ceia natalina impulsiona as vendas de padarias em até 20% e a de supermercados em até 3% na Capital.

O Natal é a segunda melhor data para o setor da panificação, atrás apenas das festas juninas, segundo Ângelo Nunes, presidente do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado do Ceará (Sindpan-CE). "É uma data que aquece bastante o segmento. Duas datas são muito importantes no setor de panificação: o São João, que é o mês todo muito aquecido de vendas, e o mês de dezembro, por ter ali os momentos festivos, como as confraternizações", comenta.

Para ampliar ainda mais os negócios, Nunes aponta que as padarias têm apostado em serviços para nichos do mercado. "Algumas padarias trabalham forte essa área de eventos, já que nesse período há muitas pessoas se confraternizando, diversos grupos".

Supermercados

A comercialização dos itens de ceia no varejo podem apresentar crescimento de 3% a 5%, segundo Nidovando Pinheiro, vice-presidente da Associação Cearense de Supermercados (Acesu). Já em relação ao faturamento, a estimativa segue com uma projeção maior, de 15% a 20%.

De acordo com Pinheiro, as aves serão o principal item a ser vendido nos supermercados para o período festivo deste ano. Negócios envolvendo chesters e perus podem crescer de 8% a 10%, mesma proporção esperada para os cortes suínos. "Mesmo tendo reajuste altos, acredito que teremos uma boa venda nos cortes suínos. Para as carnes, eu acredito que a gente tenha um decréscimo ", avalia.

Praticidade

Também fazem sucesso ceias prontas encontradas em supermercados e padarias. "As pessoas não querem ir mais para a cozinha perder tempo preparando a ceia, isso está sendo terceirizado e a padaria está preparada para atender esse momento", aponta o presidente do Sindpan-CE.

O serviço também deve crescer entre 15% e 20% nos supermercados neste ano, segundo prevê o vice-presidente da Acesu. "Às vezes as pessoas não se programam, deixam pra última hora e acabam vindo comprar uma ceia ", diz.

Preços

De acordo com pesquisa do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), os preços de itens para a ceia podem variar até 126%, como é o caso do preço do quilo da uva, que pode ser encontrado de R$ 4,98 a R$ 11,29.

Segundo a diretora geral do Procon Fortaleza, Cláudia Santos, a tendência é que os preços apresentem aumentos, devido a alta oferta e procura do período. Ela orienta que os consumidores pesquisem e estoquem produtos, com atenção ao prazo de validade, para se precaver dos aumentos.

"É importante que o consumidor avalie se os itens com melhores preços estão inseridos em um único estabelecimento. Caso contrário, deve ser acrescido nestes gastos o valor da gasolina ou gastos com locomoção", pontua.