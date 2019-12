Vendas de Natal do varejo físico e digital avançam 4,3% no CE

Principal data para o comércio, as vendas de Natal no Estado por meio de lojas físicas e digitais neste ano cresceram 4,3% em relação a 2018, conforme aponta o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). O segmento de livrarias, papelaria e afins foi o que apresentou maior crescimento entre os dias 19 e 25 de dezembro, registrando acréscimo de 13,5%, em relação a igual período do ano passado.

Ainda se destacaram as lojas de móveis, eletrodomésticos e departamento (6,8%), materiais para construção (6,1%), alimentação (5,7%), supermercados (2,9%) e turismo e transporte (0,5%). Segundo a pesquisa, o Ceará ficou com o segundo melhor resultado do Nordeste – perdendo apenas para Pernambuco (4,7%) – e foi o sexto do País, atrás também de Goiás (6%), Pará (6%), Minas Gerais (6,5%) e Santa Catarina (8,8%). As vendas no Nordeste cresceram 3,5%.

Ticket médio

Os consumidores cearenses gastaram, em média, R$ 102 no Natal. O valor garantiu ao Estado o terceiro maior ticket médio para o período entre os estados pesquisados, juntamente com Santa Catarina. O Pará teve o maior gasto por consumidor (R$ 118), enquanto no Distrito Federal e em Minas Gerais, a média foi de apenas R$ 84 por consumidor, segundo o levantamento.

No Ceará, a média de gastos na data ainda pode variar de R$ 55, quando a despesa é referente à alimentação, a R$ 263, quando a finalidade é turismo e transporte.

E-commerce

Em todo o Brasil, as vendas do varejo no Natal cresceram em média 3,7%. As vendas online avançaram mais que nas lojas físicas, apresentando alta de 7,3% no e-commerce contra 3,6% das lojas presenciais.

O ticket médio das compras pela internet também foi maior: R$ 306, enquanto no varejo físico foi de R$ 92. Assim como no Ceará, o maior crescimento de vendas ficou com o segmento de livrarias, papelarias e afins, com incremento de 8%.