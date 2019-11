Vejam as melhores opções da renda fixa após redução da Selic a 5%

O processo de definição das melhores opções de investimento sempre passaram por questões atreladas ao perfil de quem vai realizar os aportes. Mas com a redução da taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, a 5% ao ano, a carteira de renda fixa, que reúne o Tesouro Direto, as letras de crédito, e as debêntures, perderam a força. No entanto,ainda é possível conseguir bons rendimentos com essas opções mais conservadoras, conforme apontam cálculos realizados pela reportagem, escolhendo as debêntures, as debêntures incentivadas e as letras de câmbio.

Fazendo uma previsão com aportes mensais de R$ 300 e totalizando R$ 10.800 de investimento, essas opções apresentaram o melhor rendimento para o resgate após três anos (36 meses). As três opções apresentaram, segundo o cálculo baseado nos sistemas disponíveis das instituições financeiras, um rendimento de R$ 3.374,85 no período. Com essa progressão, o patrimônio total do investidor avançaria dos R$ 10.800 aportados inicialmente para R$ 14.174,85 no momento da retirada, já considerando as taxas e a cobrança de impostos. Vale ressaltar que o Imposto de Renda incide sobre todas opções analisadas.

Para se ter noção, a poupança, após o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de cortar a Selic pela terceira vez consecutiva, está dando um retorno de apenas 10,57%. Na conjuntura atual, a poupança renderia R$ 1.142,04, fazendo com que o investimento de R$ 10.800 evoluísse para o valor total de R$ 11.942,04.

Na comparação com as opções anteriores, a debênture incentivada, por exemplo, apresentou uma rentabilidade de 33,97% no período analisado de 36 meses.

Segundo o financista do Canal 1Bilhão, Fabrizio Gueratto, o modelo de rendimento da poupança foi alterado ainda em 2012 e rende menos da metade do patamar daquele ano. "A poupança teve seu rendimento modificado em 2012, passando para 0,5% ao mês, ou 6,17% ao ano. Porém, quando a taxa Selic está menor que 8,5%, o cálculo da poupança é 70% da taxa Selic do momento, mais a TR (Taxa Referencial), que atualmente está em zero. Então, com a Selic em 5%, o rendimento atual da poupança é 3,5% ao ano, ou 0,287% ao mês. Os outros títulos, como LCI, debêntures, CDBs e os RDBs dos bancos digitais são precificados na taxa DI, que é sempre 0,1% abaixo da Selic Meta. O valor também é chamado de Selic Over", explicou Gueratto.

Letras de crédito

Além das debêntures e das letras de câmbio, o sistema brasileiro ainda oferece as Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) como opções mais rentáveis do que poupança, dentro de um perfil conservador de investimento. Essas opções de renda fixa apresentaram um rendimento de 14,51% em 36 meses, com uma evolução patrimonial de R$ 1.566,66. Somando o aporte do investidor, de R$ 10.800, a pessoa resgatará um total de R$ 12.366,66.

Contudo, vale ressaltar que as LCIs não têm liquidez diária como a poupança, assim como as LCAs, ou seja, o investidor só poderá resgatar o dinheiro na data estabelecida para o vencimento. É importante lembrar, também, que o risco só é igual ao da poupança para investimentos de até R$ 250 mil por banco, pois, dentro desse limite, o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) devolve o dinheiro do investidor mesmo em caso de quebra da instituição financeira.

Opção semelhante às LCIs e LCAs, os Certificados de Depósito Bancário (CDB) também oferecem uma garantia pelo FGC, mas com uma rentabilidade superior às duas ferramentas citadas. Após 36 meses, realizando os mesmos aportes de R$ 300 reais mensais (somando R$ 10.800), o investidor teria um retorno de 15,48%, adicionando R$ 1.671,66. O patrimônio total de resgate seria de R$ 12.471,66 após três anos.

Cenário

Apesar do mercado brasileiro ainda apresentar opções vantajosas para os investidores com perfil mais conservador, com aversão ao risco, Gueratto ponderou que a redução da taxa Selic é preocupante, pois poderia elevar o nível da inflação nacional. Além disso, se o Copom seguir com os cortes da taxa básica de juros, investimentos no País, para algumas modalidades, poderiam dar um retorno negativo em algumas categorias específicas

"A projeção de inflação do ano que vem, segundo o relatório Focus, é de 3,82%. Esse valor é superior aos 3,3% de rendimento anual dos CDBs e os 3,03% do Tesouro Selic, se taxa de juros bater 4%. Usando esses valores, com R$ 1 mil investido em um CDB, você teria em poder de compra R$ 995,69, ou seja, estaria perdendo dinheiro. Na poupança, com essa taxa, você teria perdido 1% do seu investimento, ficando com R$990,00. Na prática, isso quer dizer que muitos investimentos no futuro terão um retorno negativo, ou seja, o dinheiro vai perder valor", disse.