Varejo do CE avança na integração de canais físico e digital de vendas

A dicotomia entre os mundos físico e o online é uma roupa que não serve mais. Pelo menos não ao varejo. Até pouco depois do início deste milênio, especialistas da área temiam que o e-commerce, que ainda engatinhava no Brasil, sufocasse o atendimento presencial. Hoje, o setor já entende que os canais podem – e devem – ser explorados de forma complementar para ganhar espaço em um cenário de concorrência cada vez mais acirrada.



Eduardo Yamashita, diretor de operações do Grupo GS& Gouvêa de Souza, que atua com soluções para varejo e e-commerce, afirma não haver mais divisão no atendimento e na fidelização dos consumidores que compram em pontos físicos e virtuais. “Um conceito já consolidado no mercado é de que o consumidor é único. O varejo que ainda não é. Independentemente do canal que o cliente escolheu para comprar, seja físico, virtual, você precisa se relacionar com o consumidor de maneira única”, detalha.



Para Yamashita, a palavra de ordem é atrair o consumidor para qualquer canal, sempre proporcionando boas experiências. Para isso, é necessário alinhar estratégias, integrando metas e objetivos. “É preciso que os times das empresas do varejo consigam ter essa visão única. É um movimento difícil. É claro que há barreiras sistêmicas, como fazer uma integração básica do cadastro do consumidor e normatizar a base de dados. Esses desafios são grandes”.



A empreendedora Nayara Késsia Coelho lida com a situação diariamente, desde o fim do ano de 2016, quando decidiu que era hora de dividir as atenções entre o Instagram, que era praticamente o único canal de vendas da 7M Conceito até então, e uma loja física, proporcionando mais conforto para que suas clientes pudessem experimentar as peças de moda feminina. “Era fim de ano e a procura tinha crescido bastante. Eu postava muito no Instagram e as pessoas queriam experimentar. Eu fiz o meu espaço e ficou bem aconchegante. Em 2018, aumentei mais um pouco, coloquei mais peças, mais araras”, diz Nayara.



Hoje, a 7M conta com três colaboradores. Além do espaço físico e do Instagram, um grupo no WhatsApp mantém as consumidoras mais fiéis sempre atualizadas. “Agora, eu estou me preparando para este fim de ano. Por conta do movimento mais intenso, principalmente aos sábados, quero aumentar o meu ponto, com mais provadores, porque agora o negócio ainda é pequeno”, detalha a empresária. Após atuar exclusivamente no e-commerce por sete anos, a empresária Rochelândia Sousa decidiu investir em um espaço físico para potencializar a loja de cosméticos Maquiadoro por meio do modelo omnichanel (baseado no uso simultâneo e interligado de diferentes canais de comunicação).



A loja física, inaugurada em Fortaleza este ano, é a concretização do desejo de estar ainda mais perto do consumidor. “Inauguramos a unidade com um modelo de vendas inovador, que é o autoatendimento. O cliente compra tudo de modo eletrônico”.



A loja tecnológica aposta na personalização da experiência com profissionais de maquiagem e cosméticos para orientar o cliente. “Com a sacola virtual, o consumidor vai selecionando os produtos e testando com o auxílio das maquiadoras na loja. Por fim, ela mesma finaliza a compra. E os produtos já estão todos separados no caixa”, explica a idealizadora da Maquiadoro.



Pioneirismo



Segundo o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE), Freitas Cordeiro, o setor de supermercados foi um dos pioneiros no Estado em novos formatos de venda. “O Ceará avançou muito. Já tem alguns pagamentos no modo autoatendimento, com o próprio cliente realizando o processo. Também temos as lojas de varejo que estão se atualizando, como no e-commerce. Hoje, o consumidor não deixa você ficar atrasado. Ele já chega na loja procurando uma novidade que ele já viu na internet”.



O Pinheiro Supermercado, por exemplo, começou a trabalhar a complementaridade de canais físico e online. Através do desenvolvimento de um aplicativo, a entrega de produtos adquiridos pela plataforma diretamente na residência dos consumidores representa um passo à frente da concorrência. “O nosso aplicativo veio para atender pessoas que querem comodidade, que desejam chegar em casa e ver as compras separadas e organizadas. E o entregador ainda acomoda os produtos na despensa ou na geladeira do consumidor”, aponta Alexandre Pinheiro, diretor de Marketing do supermercado.



Os consumidores podem pedir qualquer tipo de produto pelo aplicativo, inclusive alimentos perecíveis. É possível até escolher a maturação da fruta ou do legume pretendido. “Se você vai comprar leite ou um produto de limpeza é fácil, mas comprar as frutas da sua casa por meio de um aplicativo exige muita confiança no atendimento”, afirma Pinheiro. O valor das entregas, soma, é calculado de acordo com a localização.



Para trabalhar com o canal, a empresa investiu na capacitação dos empregados. Atualmente, são sete pessoas responsáveis por arrumar as mercadorias. “Oferecemos cursos aos entregadores para que eles executem o serviço. Nós não cobramos por isso, é um presente para o cliente”, aponta o diretor.

O Pinheiro supermercado apostou em um sistema diferenciado de entrega de compras pelo aplicativo a domicílio Foto: Kid Júnior