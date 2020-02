Usuários poderão fazer pagamentos através do aplicativo WhatsApp

O aplicativo do grupo Facebook, o WhatsApp, vai trazer, ainda neste ano, um novo benefício para seus usuários. Trata-se de pagamentos dentro do app. Sim, exatamente isso. Será possível fazer pagamentos sem sair do mensageiro. É uma boa para quem faz negócios através do programa. Porém, pode ser mais uma porta aberta para que invasores lucrem às custas do usuário. Ainda não sabemos como será o formato - o mais provável é a inserção de cartões de crédito/débito na plataforma -, mas o certo é que vai despertar interesse para que criminosos coloquem o WhatsApp como um alvo de lucro fácil.

Segurança

Certamente o Facebook criará mecanismos de segurança para evitar possíveis ataques. Mas o usuário deve se antecipar. Quem ainda não tem, deve providenciar uma confirmação em duas etapas para seu WhatsApp. É fácil e é possível aprender clicando por meio do site. Também neste outro endereço é possível achar uma forma de evitar golpes através do WhatsApp. Agora é com você!

Compra de imóvel

A MRV acaba de lançar uma plataforma de vendas digital que pretende inovar o mercado imobiliário. A nova ferramenta fornece para o cliente uma jornada de compra completamente online que envolve a escolha da unidade, simulação e aprovação do crédito, negociação da proposta e assinatura do contrato digital. A primeira venda totalmente online foi realizada no dia 23 de janeiro deste ano, em Belo Horizonte, Minas Gerais. É interessante, especialmente para imóveis na planta. Porém, ainda acho que visitar o local onde ele será construído para conhecer mais sobre a rua e o bairro é sempre uma boa ideia. Para imóveis usados ou já construídos, a dica é sempre visitá-los antes de fechar o negócio para examinar de perto as condições do bem.

Lucro gigante

O quarto trimestre de 2019 foi encerrado com festa novamente para a Apple. A empresa norte-americana registrou lucro de US$ 92 bilhões. Desta forma, teve um aumento de 9% em comparação com igual período do ano anterior. Um resultado recorde, o maior da história.

Destaques

Os números impressionantes não vieram apenas dos Iphones, mas de outros serviços (como o streaming), venda de Macs, os vestíveis (Apple Watch) e acessórios (como os AirPods Pro). Mesmo assim, os smartphones da Apple deram lucro, especialmente por conta dos Iphones 11. Os celulares foram responsáveis por mais da metade dos lucros da gigante da tecnologia.

Quase

Dois satélites quase trombaram no espaço. Um deles é um telescópio espacial lançado em 1983 e outro satélite experimental de 1967. Eles se cruzaram a uma velocidade de 53 mil Km/h. Não bateram, mas havia um risco alto de choque. Na hora da quase colisão, estavam a 900 Km de altitude de Pittsburgh, nos Estados Unidos.