Unimed Fortaleza fará maior investimento da história em 2020

Em 2020, a Unimed Fortaleza deverá realizar o maior volume de investimentos da história, totalizando aproximadamente R$ 160 milhões. O valor será destinado à construção do Hospital Materno Infantil (cerca de R$ 100 milhões ao longo do ano), à ampliação e readequação do Hospital Regional Unimed (entre R$ 40 milhões e R$ 50 milhões) e o restante na implantação de clínicas de terapias especiais, de medicina preventiva e na melhoria do atendimento ao cliente. A Unimed Fortaleza completa, nesta quinta-feira (9), 42 anos de criação.

"Eu acredito que este será o ano em que a gente vai investir mais dinheiro nestes 42 anos de história", disse o presidente da Unimed Fortaleza, Elias Leite. "Para 2020, temos um orçamento de R$ 10 milhões apenas para melhoria do atendimento ao cliente", disse. "E o nosso maior objetivo, neste ano, é fazer o cooperado se sentir valorizado". Até 2026, os investimentos da cooperativa deverão totalizar R$ 250 milhões.

A primeira fase da revitalização do Hospital Regional Unimed (HRU) será entregue no segundo semestre deste ano. A construção do Hospital Materno Infantil deverá ser concluída no início de 2021. Já a inauguração da clínica conceito na Aldeota está prevista para este ano, e as da Parangaba e Oliveira Paiva para 2021. O Hospital Materno Infantil contará com quase 20 mil metros quadrados de área construída e terá capacidade inicial de 150 leitos.

Investimento

Ao todo, a Unimed afirmou que os investimentos no equipamento, cujas obras tiveram início no fim do ano passado, totalizaram R$ 145 milhões. "Com a ampliação do nosso portfólio de produtos, temos como objetivo torná-los ainda mais acessíveis e fazer com que a Unimed Fortaleza seja ainda mais competitiva", explica Elias Leite.

Segundo ele, a meta é fechar o ano com um crescimento em torno de 5% no número de beneficiários, com um acréscimo de 15 a 20 mil vidas aos atuais 340 mil clientes. "É uma meta arrojada, mas a gente lançou produtos novos, como clínicas de atendimento, de atenção integral à saúde, e de medicina preventiva", disse o presidente da entidade.

Cooperados

Quanto ao número de médicos cooperados, a ideia também é crescer em torno de 5%, acrescentando cerca de 200 médicos aos atuais 4.200.

De janeiro a novembro do ano passado, a Unimed Fortaleza fechou 35.957 novos contratos e 49.232 novas vidas, dado que representa o número de beneficiários. Os contratos coletivos empresariais foram responsáveis pela maior parte das novas adesões. Atualmente, são 207.250 clientes de contratos corporativos. No ano passado, considerado um "ano positivo" pela cooperativa, foram vendidos 1.987 vidas a mais do que em 2018.