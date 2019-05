Unifor recebe eventos de peso para a comunidade acadêmica

Os olhares da comunidade acadêmica estarão, mais uma vez, atentos à movimentação na Universidade de Fortaleza (Unifor) em maio. Entre os dias 16 e 18 deste mês, o campus universitário recebe dois eventos promovidos pelo Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) da Unifor que devem projetar ainda mais o potencial da Instituição no cenário nacional e também internacionalmente.

O VIII Encontro de Administração Pública (EnAPG) integra a carteira de eventos da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (Anpad). Simultaneamente, ocorrerá o X Encontro de Estudos Organizacionais da Anpad 2019 (EnEO). Conforme a própria nomenclatura sugere, os eventos têm como objetivo principal estimular discussões acadêmicas no âmbito da administração pública e dos estudos organizacionais.

De acordo com o coordenador do PPGA da Unifor, professor doutor Fernando Viana, a realização dos encontros não só projeta a Universidade de Fortaleza na comunidade acadêmica mundo afora, mas também incentiva a participação e inscrição de trabalhos de estudantes residentes no Ceará ou ainda em estados próximos. "Trazer esses eventos para a Unifor facilita a participação da comunidade acadêmica local e dá visibilidade para a nossa Universidade".

Ele ressalta ainda que a magnitude que ultrapassa as fronteiras brasileiras está associada à participação de nomes da administração internacional com grande respaldo na academia. O EnAPG contará com o compartilhamento de conhecimentos do professor Michael Barzelay, doutor em Ciência Política pela Universidade de Yale (EUA) e autor de obras sobre política pública e gestão. No EnEO, a palestrante internacional será a professora doutora Gabrielle Durepos, do Departamento de Negócios e Turismo da Universidade de Mount Saint Vicent, em Halifax (Canadá).

Os dois eventos sediados pela Universidade de Fortaleza já receberam mais de 400 inscrições. Os participantes poderão acompanhar as palestras e workshops e apresentarão trabalhos científicos.

Premiação

O EnAPG premiará o melhor trabalho da divisão acadêmica, que terá prioridade no processo de avaliação em um dos periódicos da Anpad. Todos os indicados ao prêmio receberão certificado de "menção honrosa". Também haverá premiação para o melhor trabalho decorrente de uma tese de doutorado, melhor trabalho decorrente de dissertação de mestrado e melhor avaliador, além do Prêmio Jovem Pesquisador e do Prêmio de trajetória acadêmica.