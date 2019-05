Unifor lança a 8ª edição do projeto Você Empreendedor

Com um número crescente de negócios próprios surgindo no Estado, o projeto Você Empreendedor chega à sua oitava edição com o objetivo de munir os empreendedores de informações relevantes para terem negócios mais competitivos. Cerimônia aberta ao público na noite de hoje, às 19h, no Teatro Celina Queiroz, marca o lançamento.

O projeto foi criado com o objetivo de gerar conhecimentos necessários para quem quer iniciar o próprio negócio. "Visa estimular a sociedade para o espírito empreendedor a partir de histórias de iniciativas de sucesso", afirma Rogério Barros, coordenador do Escritório de Gestão, Empreendedorismo e Sustentabilidade (Eges) da Universidade de Fortaleza (Unifor).

A propagação de informação se dá por meio de conteúdos que circulam em fascículos semanais no jornal Diário do Nordeste, site do projeto, seminários com temas relacionados à temática e o prêmio no final da proposta. Barros destaca que o balanço das últimas edições tem sido bastante positivo. "Temos vários indicadores. Um deles é a própria procura pela sociedade com relação ao prêmio".

De acordo com o professor, na primeira edição, apenas 12 empresas concorreram, número que passou de 200 nas últimas edições. "Temos tido muito trabalho para escolher as melhores iniciativas. Apesar dos critérios, muitas delas apresentam características de profissionalização da gestão, inovação, apelo para sustentabilidade, entre outros diferenciais", pontua Barros.

Lançamento

Dentro da programação do evento, haverá o lançamento do livro "Histórias de Empreendedores", que apresenta a trajetória de 14 pessoas que decidiram criar o próprio negócio no Ceará.

Na ocasião, será realizado um bate-papo com empreendedores, que contará com a participação de Afrânio Barreira, sócio-proprietário da rede Coco Bambu; Vicente Sanford, sócio-proprietário da WU Cosmetic Care; e Lilia Sales, Vice-Reitora de Pós-Graduação da Unifor. A mediação ficará a cargo do professor Josimar Costa, coordenador do curso de Administração da Universidade.

