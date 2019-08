Um milhão de pessoas têm contas em atraso de até R$ 500 no CE

O saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pode ajudar a tirar mais de um milhão de pessoas da inadim-plência no Ceará. Dados da Serasa Experian apontam que cerca de 41% desses inadimplentes têm dívidas de até R$ 500. "Nós não sabemos dessas pessoas que devem ate R$ 500 quantas têm direito ao saque do Fundo de Garantia porque só quem está no mercado formal ou que trabalhou no mercado formal tem o recurso e vai poder sacar esse dinheiro", explica o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.

Segundo ele, a orientação primordial é que essas pessoas paguem essas dívidas antes de realizar novos gastos. "Elas estariam restabelecendo o crédito em um momento em que as taxas de juros estão caindo. O Banco Central reiniciou um novo ciclo de redução da Selic. O crédito vai ficar mais barato ou menos caro do que estava antes", acrescenta.

Rabi também afirma que o período é propício para a economia. "Nós estamos chegando no momento do ano com três datas importantes do varejo, que é o Dia da Criança, em outubro, a Black Friday, em novembro, e o Natal, em dezembro. Então é um momento que as pessoas deveriam aproveitar essa redução dos juros da melhor forma possível estando com a situação financeira regularizada para ter acesso a linhas de crédito".

Varejo

Para Cid Alves, presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), a prioridade é quitar as dívidas. "A segunda providência é o consumo. (O saque) é muito importante, porque com essa escassez de dinheiro no mercado, é um recurso que favorece a multiplicação. Vindo para o varejo a gente faz uma retomada dos nossos estoques, por sua vez vai para as fábricas e elas geram mais empregos. É um processo produtivo crescente, um fator multiplicador", explica.

Segundo ele, os efeitos da medida já devem ser sentidos no varejo a partir de setembro. "Quem vai receber em outubro já pode fazer uma compra no cartão de crédito e pagar quando receber".

Brasil e Nordeste

Segundo levantamento da Serasa Experian, cerca de 23 milhões de brasileiros têm dívidas em atraso de até R$ 500. O número representa um terço (36,1%) dos 63,4 milhões de inadimplentes em junho de 2019. No Nordeste, são mais de 6,9 milhões de pessoas inadimplentes com dívidas de até R$ 500. "Pega esse dinheiro e resolve essa situação porque realmente é um valor de dívida relativamente baixo. Então, daria muito bem para essas pessoas nessa situação sacar o Fundo resolverem as suas pendências financeiras", completa Luiz Rabi.

Saques

A Caixa abrirá aos sábados para liberar os saques do FGTS. Também haverá dias em que o banco abrirá duas horas mais cedo. Os trabalhadores terão acesso aos recursos de maneira escalonada conforme a data de aniversário, a partir de 13 de setembro. A previsão do Governo é de que as medidas injetem R$ 30 bilhões na economia neste ano e R$ 12 bilhões no próximo.

Os 33 milhões de trabalhadores que têm caderneta de poupança na Caixa receberão os recursos primeiro, automaticamente. Relatos apontam que o dinheiro já está programado para as pessoas que têm contas na Caixa.