Turismo e estrutura foram decisivos para escolha do Mucuripe

A concessão do terminal marítimo de passageiros do Porto do Mucuripe, em Fortaleza, anunciada na terça-feira (3) pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, é um dos fatores preponderantes para o desenvolvimento do segmento de cruzeiros no Estado. Além disso, a decisão de iniciar o processo de transferência à iniciativa privada pelo equipamento da Capital levou em consideração a forte atividade turística da cidade e a boa estrutura existente para receber grandes navios.

Para Hito Braga de Moraes, professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), o potencial da Capital para receber visitantes através de cruzeiros foi um dos fatores relevantes para a decisão do Governo Federal. “Com certeza, a decisão de começar por Fortaleza é justamente o turismo. O Porto do Mucuripe é central, já tem essa alternativa de evitar o deslocamento (prolongado) do turista. Essa situação não se verifica em outros portos, como por exemplo, em Belém, que não permite a entrada de grandes cruzeiros”, explica o professor Moraes.

Ele diz ainda que, no caso do Porto de Fortaleza, há estrutura para entrada de navios de grandes portes. “Você vê em Recife, que é uma outra alternativa para a concessão, o porto de lá é mais restritivo. Teria que ir para o Porto de Suape, que é mais afastado. Essas situações que eu acredito que tenham norteado a decisão de começar por Fortaleza. Não é uma ideia ruim, é muito boa. A maioria dos terminais que você vê pelo mundo é privado. Isso significa desenvolvimento para a própria cidade”.

Segundo a Companhia Docas, 128 eventos foram realizados desde 2014 até este ano no terminal marítimo de passageiros. A receita gerada neste período foi de R$ 2,6 milhões.

O secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, também acredita que a atividade turística da Capital incentivou o Governo a iniciar essa rodada de concessões por Fortaleza. Ele diz ainda que, no início deste ano, se reuniu com representantes do Ministério da Infraestrutura e solicitou que o terminal de passageiros fosse contemplado pelo programa de desestatização.

“Nós estamos muito felizes com essa notícia, porque foi uma provocação nossa na Secretaria de Portos. Eu estive lá no início do ano e pedi para incluir o Porto de Fortaleza nessa concessão”, afirma.

Para Pereira, o Aeroporto de Fortaleza, concedido em 2017 à alemã Fraport, serve de modelo para o terminal de passageiros do Mucuripe. “Na nossa visão, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Aeroporto de Fortaleza. Nós entendemos que se uma empresa especializada assumisse a gestão, além de diminuir o custeio de equipamentos, poderia ser potencializado o nosso turismo com os cruzeiros”, analisa.

Apesar do anúncio da concessão, o secretário de Turismo reforça que é preciso traçar estratégias para atrair mais cruzeiros à cidade. “Nós temos poucos cruzeiros. A gente precisa montar uma estratégia de exploração desse turismo náutico. Nós entendemos que com essa possibilidade de concessão, a estratégia poderá ser alcançada. Mas são vários braços, entre governos e empresas”, enfatiza.

Pereira diz que uma das primeiras intervenções a serem feitas pelo novo administrador é melhorar o acesso ao terminal de passageiros. “É necessário e extremamente importante o acesso ao porto. Aquele acesso está estrangulado e é necessária uma intervenção para que se melhore isso. Nós temos um terminal muito bacana, mas o acesso está muito prejudicado”, diz.



Entraves



O professor da UFPA ainda acredita que a concessão de terminais de passageiros por si só não é capaz de estimular o segmento de cruzeiros no País. “O turismo de cruzeiros no Brasil ainda tem muita burocracia que precisa ser melhorada. Esse é o principal entrave desse negócio. A questão burocrática portuária e alfandegária ainda é muito complicada e causa uma certa restrição do crescimento do nosso País”, argumenta.

De acordo com ele, a decisão do Governo Federal é uma alternativa viável para o setor. “É um caminho que é utilizado em outros lugares. Mas é importante nunca perder o controle, estar sempre monitorando as questão tarifárias e de operação, e não deixar o monopólio de algumas empresas, sempre pulverizando mais a utilização do terminal”.

O arrendamento do terminal de passageiros do Mucuripe deve ocorrer até julho de 2020. O Ministério da Infraestrutura já enviou ao Tribunal de Contas da União (TCU) o estudo de viabilidade e o edital para o arrendamento do equipamento. “O assunto está sendo tratado, ainda sem deliberação”, informou o TCU por meio de nota.