Turismo de negócios deve injetar até R$ 415 mi no Ceará em 2020

O Ceará deve movimentar até R$ 415,2 milhões por meio do turismo de eventos e negócios em 2020. As estimativas consideram um crescimento de até 20% em relação a este ano, quando devem ser injetados R$ 346 milhões na economia cearense. Os números fazem parte de relatório do Visite Ceará (instituição responsável por atrair recursos e avanços para o setor), que aponta ainda uma alta de 15% na captação de novos eventos para o próximo ano.

"Este aumento é baseado no crescimento da economia cearense. A previsão é crescer entre 10% e 20%, no próximo ano, em relação ao impacto econômico que o turismo de eventos e negócios teve em 2019. A nossa expectativa é que esse impacto seja bem maior no próximo ano", avalia a diretora do Visite Ceará, Suemy Vasconcelos.

De acordo com documento da entidade, em 2018, o impacto econômico atingiu a cifra de R$ 549,6 milhões no Estado. Suemy explica que há grande diferença entre o ano passado e este ano porque, em 2018, a pesquisa catalogou cerca de dois mil eventos, enquanto neste ano, foram considerados menos eventos do calendário do Visite Ceará.

"Se nós fôssemos extrapolar para a população e fizéssemos a mesma pesquisa do ano passado, provavelmente, esse impacto econômico seria muito maior neste ano. No entanto, em 2019, foram considerados 65 eventos catalogados pela nossa entidade. E em 2018, fizemos a pesquisa em 15 espaços de eventos", explica a diretora do Visite Ceará.

Programa de captação

Ela explica que a captação de eventos ocorre com bastante antecedência. "A gente tem um trabalho de dois a quatro anos de eventos bem significativos na cidade. No segundo semestre do ano, a ocupação hoteleira é bem alta por causa dos eventos. Os meses de setembro e outubro são melhores que julho, por exemplo".

Para receber ainda mais eventos, o Ceará precisaria criar um programa de captação e promoção de eventos nacionais e internacionais para o desenvolvimento do mercado. A ideia é que com a captação, haja movimentação turística, geração de emprego e distribuição de renda.

Além disso, desde o ano passado, o Estado tem incentivado o incremento da malha aérea com benefícios fiscais, a exemplo da criação do hub da Air France-KLM e Gol, e a ampliação de voos de outras companhias nacionais e internacionais, como a Latam.

"Fortaleza tem se destacado inclusive com o impulsionamento do hub e a construção do Centro de Eventos do Ceará (CEC). No Norte e Nordeste, o CEC é um impulsionador da movimentação de eventos. Ele é moderno, eficiente e grande, e isso ajuda muito nas captações. Fortaleza tem um fator que é a cooperação da hotelaria e do Visite Ceará", acrescenta a diretora.

Suemy diz ainda que a Capital cearense está à frente de outras cidades nordestinas, como Salvador, Natal e João Pessoa. "A gente está no momento muito bom e a infraestrutura tem feito muito diferença. Neste ano, 70% do público participante de eventos são turistas. Isso representa um número de 145 mil pessoas que vieram de fora e injetaram recursos na economia do Estado".

Centro de Eventos

Referência no País em estrutura para grandes eventos, o CEC deve receber até o fim deste ano 1,16 milhão de pessoas. O número é 72,4% maior do que o registrado em 2018, quando passaram pelo equipamento mais de 672,5 mil visitantes, segundo dados da Secretaria de Turismo (Setur).

"Este ano realmente foi bem maior de público do que no ano passado por causa da Bienal do Livro. A previsão para 2019 é fechar com 111 eventos, número maior que no ano passado, quando houve 103. A cada ano, o Centro é um marco não só para o Ceará, mas também para todo o Brasil", diz Lívia Holanda, gerente geral do CEC.

Para 2020, apesar do calendário não estar fechado, o CEC estima até o momento 97 eventos, entre confirmados e reservados. "O CEC tem se tornado mais forte e mais presente comparado com outros equipamentos do Brasil. E isso também ocorre com a divulgação que a Secretaria do Turismo faz em todas as feiras de negócios, tanto nacionais quanto internacionais, então a gente vai se destacando e se tornando mais conhecido".

Lívia afirma que, atualmente, o Ceará possui três atributos de atração de turismo de eventos e negócios. "Malha aérea, infraestrutura hoteleira e um equipamento para receber grandes eventos", resume a gerente-geral. "Quando nós vamos captar isso, conseguimos ganhar de outros estados por conta desses atributos. Essa atração movimenta o turismo de negócios, com hotéis mais cheios, comércio e restaurantes estimulados".

Concorrência

A gerente do CEC ainda diz que Fortaleza sai na frente de outras capitais do Nordeste, consideradas duas grandes concorrentes na atração de eventos na região. "Se você for ver como era há sete anos, as duas capitais eram destinos nordestinos mais fortes que a gente. Hoje, somos mais fortes no turismo de eventos por causa do nosso equipamento. Recife tem um equipamento antigo e o de Salvador ainda está em obras", explica.

Ela acrescenta que a diversidade de voos e destinos também têm feito diferença na hora de captar eventos para o Ceará. Na esteira de novas frequências, o Aeroporto Internacional de Fortaleza vai ganhar a partir do próximo mês voos diretos para Congonhas (SP) com a Latam. Até fevereiro, a companhia vai aumentar a três voos diários para o terminal que fica na região central da capital paulista.

A ideia da companhia é aumentar a presença no mercado corporativo e, para isso, ela criou a nova rota a partir de Fortaleza com conexões para destinos no Norte e Nordeste do País, como Belém, Recife, Salvador, São Luís, Natal e Teresina, entre outros.

Além disso, em breve o Aeroporto Internacional de Fortaleza também deverá ganhar uma sala VIP. A concessionária Fraport Brasil já confirmou o espaço que deve ser utilizado principalmente para voos internacionais e passageiros da classe Executiva.