Transnordestina deve chegar a 30% de execução em 2020 no Ceará

As obras da ferrovia Transnordestina devem encerrar o ano de 2020 com 30% de execução no trecho cearense entre Missão Velha, no Cariri, e o Porto do Pecém, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Isso só ocorrerá caso sejam mantidos os planos de investimentos da Transnordestina Logística SA (TLSA) e o andamento das intervenções no ritmo presente. Atualmente, a obra se encontra com apenas 16% de conclusão.

"A ferrovia é fundamental para o Ceará e estão entre os eixos estruturantes de desenvolvimento do Estado. A obra foi incluída entre os cinco principais eixos durante e após a pandemia do coronavírus. A Transnordestina estava bem encaminhada. O Ministério da Infraestrutura conseguiu conciliar os interesses do Ceará e de Pernambuco", explica o presidente da Câmara Setorial de Logística (CSLog) e presidente do Conselho de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Heitor Studart.

Os interesses divergiam porque a TLSA havia priorizado finalizar as obras do trecho entre Missão Velha e o Pecém. Após a conclusão dessa parte, a empresa daria continuidade aos lotes entre o trecho Salgueiro e Porto de Suape, em Pernambuco. A partir dessa perspectiva, autoridades governamentais pernambucanas não ficaram satisfeitas, gerando discordâncias entre os estados e a União.

"Se deixarem eles trabalharem, a perspectiva é terminar o ano com 30% executado. Além disso, ainda é preciso decidir a situação do consórcio. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) havia pedido ao Ministério da Infraestrutura a caducidade do contrato de concessão. Mas todas essas questões foram interrompidas por causa da pandemia do novo coronavírus", acrescenta Studart.

Ele também explica que são necessários mais R$ 256 milhões para finalizar o trecho entre Missão Velha e o Pecém, com algumas obras em lotes restantes entre Salgueiro e Missão Velha. "Com esse dinheiro dá para fazer os 30% neste ano", completa.

Retomada

Uma fonte do setor que não quis ser identificada afirma que neste mês de abril a obra está 16% executada, 1% a mais em dois anos marcados por paralisações e retomadas das intervenções.

"A obra foi retomada em setembro do ano passado. Houve uma mobilização em outubro e agora está com 16%. São 650 colaboradores e 351 equipamentos trabalhando", diz.

De acordo com essa fonte, a obra teve de ser interrompida mais uma vez no fim de março por conta da pandemia do coronavírus.

"Houve uma paralisação por 15 dias entre o fim de março e o começo de abril para garantir a segurança dos trabalhadores, mas desde o dia 13 de abril as obras foram retomadas. A empresa está trabalhando em dois lotes e indo para o terceiro, mas ainda sem previsão para iniciar este terceiro lote. As perspectivas estão em curso", diz.

Trechos

A obra da Transnordestina no trecho entre Missão Velha e Pecém, ambos no Ceará, tem 11 lotes. Até o momento, há trabalho em apenas dois lotes, que vão de Missão Velha até Lavras da Mangabeira (lote 1) e de Lavras da Mangabeira até Iguatu (lote 2). O terceiro lote, ainda sem previsão de início de obras, começa em Iguatu e vai até Acopiara.

"Os investimentos no Ceará, no trecho entre Missão Velha e Pecém, já ultrapassam R$ 100 milhões. As obras continuam, e as tratativas com o Governo Federal estão avançadas", diz a fonte. Quando concluída a obra, a ferrovia da Transnordestina irá percorrer os estados de Ceará, Piauí e Pernambuco.