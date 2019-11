Telecom: clientes terão informações sobre cobertura

Um plano de ações fechado entre a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e as operadoras Oi, Claro, Tim, Vivo, Algar e Nextel na última semana deve levar ao consumidor informações mais detalhadas sobre a cobertura no momento da compra, seja em planos pré ou pós-pagos.

O objetivo, segundo informou a Anatel, é tornar mais clara a relação entre as partes. No Ceará, o número de chips ativos gira em torno dos 9 milhões em todas as categorias de prestação de serviços.

"A cobertura é um dos principais fatores relacionados à qualidade da telefonia móvel e essencial para decisão de consumo. As informações relativas à área de cobertura, por tecnologia (2G, 3G ou 4G), evitam que o consumidor adquira um aparelho celular ou plano de serviço e não possa utilizá-lo da forma pretendida (seja pela falta de cobertura/sinal fraco ou por tecnologia inferior disponível em sua região de interesse)", justifica a Agência em nota.

De acordo com a análise da Anatel, uma fiscalização focada na questão da satisfação do usuário com a cobertura constatou que "os consumidores receberam as informações sobre cobertura, mas não em todos os canais de venda auditados, nem com a qualidade esperada".

Fiscalização

"Novas ações estão previstas para o período que antecede as vendas de fim de ano. Os descumprimentos verificados sujeitam as prestadoras a sanções, que podem ser atenuadas em caso de melhoria com as ações adotadas, ou agravadas, caso contrário", garante a Agência.

O fim de ano é repleto de promoções no setor, iniciando já na próxima semana com planos promocionais para a Black Friday, que se estendem ou se renovam com as ofertas especiais para o Natal.

Mas seja novo cliente ou antigo, as operadoras mantêm na internet páginas que detalham a cobertura de suas antenas em todo o País.