SVM e Conselho Regional de Contabilidade firmam parceria

Iniciado o prazo para preencher a declaração do Imposto de Renda 2019 (ano-base 2018), surgem as dúvidas sobre como proceder para evitar a temida malha fina. Para auxiliar o contribuinte, o Sistema Verdes Mares e o Conselho Regional de Contabilidade no Ceará (CRC-CE) dão início à temporada de tira-dúvidas do IR. Todas as sextas-feiras, o Conselho responderá dúvidas dos leitores sobre o assunto, que poderão ser enviadas por meio de um formulário disponibilizado abaixo.

A partir de hoje, os contribuintes poderão enviar perguntas sobre a declaração no site do Diário do Nordeste. As respostas serão compartilhadas nas diversas plataformas do Sistema Verdes Mares todas as sextas-feiras, de março e abril deste ano, até o fim do prazo para prestar contas com a Receita Federal, que será 30 de abril.

Para a vice-presidente de Ações Institucionais do CRC-CE, Augusta Barbosa, a parceria é vista como fundamental em um ano de mudanças no IR. No mês passado, a Receita divulgou que será obrigatório, por exemplo, o Cadastro Pessoa Física (CPF) de dependentes de todas as idades na declaração este ano.

"O preenchimento de dados como rendimento dos dependentes é algo que costuma levar os contribuintes à malha fina. Eles muitas vezes declaram o dependente e esquecem de algum rendimento relacionado a ele", explica a vice-presidente de Ações Institucionais do CRC-CE.

Augusta Barbosa explica que, todos os anos, o CRC-CE já realiza mutirões para tirar dúvidas sobre o IR, mas frisa que é a primeira vez que o Conselho firma parceria nesse modelo. "Vai ser muito importante colher as principais informações em um ano cheio de inovações", disse, lembrando que, em 2019, será possível verificar se a declaração caiu na malha fina em 24 horas. "Isso irá facilitar muito", finaliza.