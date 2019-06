Supermercado lança seção de alimentos com preços transparentes

Quem deseja consumir alimentos elaborados de forma sustentável já pode encher o carrinho em uma unidade do Mercadinhos São Luiz em Fortaleza. Ontem (18), o estabelecimento passou a contar com uma seção de alimentos livres de produtos químicos, oferecidos através de uma parceria com a empresa Muda Meu Mundo, atuante no ramo do empreendedorismo social. Na nova seção, será possível identificar o percentual financeiro de cada agente da cadeia produtiva para que o produto esteja na prateleira - do agricultor familiar a toda logística envolvida -, oferecendo transparência nos preços.

"Você vai ver o percentual de quanto naquele produto é destinado para o agricultor, para o supermercado, para a Muda Meu Mundo e de imposto e também de logística. Estamos chamando isso de mercado justo, onde todo mundo tenha possibilidade de ganhar nessa cadeia. É a primeira vez que isso acontece no Brasil", comenta Priscila Veras, CEO da Muda Meu Mundo.

Além da transparência, Veras também explica que os consumidores serão informados sobre a certificação dos agricultores familiares em cada produto. "Além da informação do percentual nos preços, teremos a foto do agricultor e a nota dele de certificação sustentável. A ideia é que as pessoas possam saber quem é o agricultor que está produzindo aquele alimento, de como o agricultor é avaliado na produção sustentável, utilizando um cultivo que não traz tantos impactos ao meio ambiente", pontua.

Ainda segundo a CEO, os consumidores podem conferir na prateleira uma ampla variedade de hortaliças, além de outros alimentos naturais. Para Veras, iniciativas assim são um reflexo do comportamento dos consumidores, mesmo que os preços ainda estejam um pouco elevados.

"A gente está trabalhando para que os preços sejam mais baratos que alimento orgânico. E também queremos nos igualar, no futuro, ao preço do alimento convencional, que é o alimento com agrotóxico. Ainda não é possível pela quantidade de produtos, da escala e da produção que ainda é pequena. Queremos que as pessoas tenham acesso a isso", pondera ela.

Expansão

Indagada sobre a perspectiva de expansão da seção de alimentos sustentáveis para outras lojas, Priscila Veras aponta que as expectativas são positivas, embora dependam muito da produção. "À medida que formos expandindo para as outras lojas, todos os agricultores familiares poderão oferecer seus produtos. A gente vai ter uma média de 50 agricultores em todas as lojas", acrescenta ela.

Parceria

Conforme Fernando Filho, gerente comercial do Mercadinhos São Luiz, a parceria com a Muda Meu Mundo teve início em 2016, com a realização de feiras quinzenais. A rede de supermercados decidiu ofertar aos poucos esses itens aos consumidores em prateleiras, com a abordagem da transparência nos produtos.

"Estamos com confiança nesse novo projeto e acreditamos na ideia. Oferecer preço transparente é algo novo para nós. A gente espera expandir para outras lojas, conforme isso ganhe mais visibilidade para os consumidores", afirma.