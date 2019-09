"Somos Um" promove negócios de impacto social no Bom Jardim

Quem melhor para verificar e promover negócios de impacto dentro de uma comunidade do que as próprias pessoas que vivem ali? Foi nessa perspectiva que o Somos Um, projeto de negócio social, realizou, durante três dias, o Hackathon Social no Bairro Bom Jardim.

O evento aconteceu na Escola Estadual Caic Maria Alves Carioca. E nesse domingo, a iniciativa elegeu três ideias de empreendedorismo local para incentivar, acelerar e potencializar a transformação da localidade. A expectativa é que os novos negócios possam causar impacto na comunidade ainda no primeiro ano de operação, segundo a fundadora do programa, Ticiana Rolim.

“Quem é que sabe os problemas daqui? Às vezes, a gente fica lá do outro lado da cidade dizendo que vai vir aqui ajudar, mas não sabe quais são os problemas. Não sabe como é o dia a dia. Então a gente convidou empreendedores do Bom Jardim que querem transformar o bairro para que eles juntos possam fazer com que essas iniciativas possam se realizar”, explicou Ticiana.

O Somos Um reuniu 20 moradores e empreendedores do Bom Jardim com 20 alunos da Universidade de Fortaleza (Unifor), para trabalhar, dentro de 8 equipes, soluções para problemas sociais dentro da localidade. Durante três dias seguidos, os participantes analisaram a realidade do bairro e planejaram soluções empreendedoras para mudar a realidade do local.

“Tem negócios incríveis aqui e é isso que a gente quer mostrar, o capital social, a riqueza que tem aqui, e fazer essa troca. Estamos focados em transformar essa realidade e tudo tem sido muito intenso”, disse Ticiana.

Envolvimento

Jurado no processo de avaliação dos projetos, o prefeito Roberto Cláudio elogiou a iniciativa do Somos Um, comentando a forma de integração de novas ideias com o conceitos do mercado para transformar as condições do Bom Jardim. Ele também enalteceu o envolvimento da Unifor no projeto.

“A Unifor deu uma demonstração de envolvimento social verdadeiro, praticando extensão pura. Isso aqui é extensão concreta, estando no bairro e conversando com as pessoas para fazer esse capital intelectual dialogar com a comunidade. É espetacular!”, afirmou.

Projetos que contarão com a ajuda do ‘Somos Um’:

1. Saúde e Bem-Estar:

Bom viver – reformas

2.Educação de Qualidade:

Escola Jardim – educação infantil Integral

3.Paz, Justiça e Instituições:

Corre Aqui – plataforma de serviços gerais