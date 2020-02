Smartbands ou smartwatches: quais tecnologias vestíveis são mais importantes?

O uso de relógios e pulseiras inteligentes (smartwatches e smartbands, respectivamente) tem se popularizado cada vez mais. São diversas opções disponíveis no mercado de empresas como Apple, Huawei, Samsung e Xiaomi, entre outras. Mas antes de adquirir uma é recomendado avaliar a finalidade do uso.

"A primeira coisa para quem está pensando em comprar um desses dispositivos é ter em mente a sua real necessidade e entender o seu tipo de uso. Quem não está querendo gastar muito e terá a primeira experiência com esse tipo de wearable (tecnologia vestível) é mais indicada a smartband. Já quem procura algo mais avançado, com a possibilidade de usar apps de redes sociais, responder mensagens, além de ter um monitoramento mais preciso de corridas, por exemplo, já pode começar a investir em um smartwatch", afirma Thiago Soares, especialista em produtos do site e app Zoom.

De acordo com Soares, os smartwatches são mais buscados por dois perfis de usuários: pessoas apaixonadas por tecnologia, que querem uma experiência parecida com a proporcionada pelo smartphone, só que no pulso, e praticantes de atividades físicas, "principalmente corredores, que buscam um acompanhamento mais preciso sem a necessidade de levar o smartphone no bolso durante o exercício", aponta ele.

Já as smartbands são mais buscadas por quem procura uma experiência mais barata e que entregue um acompanhamento da saúde e de exercícios satisfatórios. A Mi Band 4, que é o modelo mais buscado no mercado, custa em média R$ 150. "Normalmente, é a porta de entrada recomendada para esse universo", afirmou Soares, destacando que os smartwatches contam com um leque maior de opções com preços que variam de R$ 500 até R$ 3.000".

Relógio e celular

Existem os que baseiam a aquisição do smartwatch ou da smartband só no preço. Mas há quem prefira analisar a compra para trabalhar em conjunto com o smartphone. Por exemplo, a pessoa que tem um celular da Xiaomi pode preferir comprar alguma versão da MiBand (pulseira inteligente) ou Amazfit Bip (relógio inteligente). Já quem tem Apple quer unir o iPhone com o Watch, o relógio da companhia norte-americana.

Foi o caso da relações-públicas Janaína Leme. "Tenho um Apple Watch pela facilidade de ter todos os meus devices se comunicando juntos. Foi fácil conectar com o celular e com o notebook e tudo segue interligado e atualizado", diz.

Já a economista Daniella Relva optou pela smartband. "Escolhi por conta da integração com o smartphone, onde consigo ver quem me enviou mensagens, quem está me ligando, se vou recusar a ligação, sem precisar olhar o celular. Pelo menos sei que só precisarei atender ou responder se for urgente".

Saúde

Além da função de receber a notificação e saber quem liga e se é urgente, há ainda a questão de ajudar a manter uma rotina de atividade física e cuidado com a saúde. "Comecei a me policiar mais para caminhar e bater a meta de passos por dia e quando pratico exercícios, fico monitorando minha frequência cardíaca e calorias gastas", aponta Daniella.

Já Leme afirma que, apesar de não ser uma refém das metas que colocou no Apple Watch, ela reconhece que o aparelho é útil para cuidar da saúde. "Ele me ajuda a acompanhar o que tenho feito diariamente. Como corro, me ajuda a controlar o tempo e quilometragem durante a corrida. Trabalho dia todo na frente do computador e costumo obedecer quando ele avisa que já está na hora de ficar de pé de novo. Minha coluna agradece", enfatiza a relações-públicas.