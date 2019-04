Situação da Avianca Brasil ameaça trabalhadores e passageiros

A situação atual da Avianca Brasil tem preocupado passageiros e trabalhadores da companhia aérea. Os clientes com passagens compradas estão enfrentando diversos cancelamentos por todo o País, com 126 voos suspensos em Fortaleza e em Juazeiro do Norte de hoje (23) até domingo (28). Além desse transtorno, os empregados da empresa nestas duas bases correm o risco de serem demitidos.

Segundo a diretora executiva do Sindicato Nacional dos Aeroviários (SNA), Selma Balbino, a Avianca não tem dado informações sobre a situação dos trabalhadores. "Até três meses atrás, eles tinham 72 aeroviários em Fortaleza e Juazeiro do Norte. Sinal de que ela vai demitir todo mundo nestas duas cidades com o cancelamento de todos os voos a partir de sexta-feira. Eu ainda estou especulando isso, porque ninguém sabe de nada. O próprio RH da empresa está incomunicável, não fala com ninguém. A Avianca já não estava pagando certo".

De acordo com Selma, o SNA reprovou o plano de recuperação judicial da Avianca porque ele não garantia o pagamento das rescisões e nem a absorção dos aeroviários pelas empresas vencedoras do leilão marcado para o dia 7 de maio. Ela ainda cita a situação de 15 trabalhadores da companhia em Salvador que há 10 dias estão sem receber os direitos previstos por lei.

"Nós votamos contra esse plano porque não garantia o pagamentos das rescisões, nem qual era a garantia, se a unidade produtiva fosse vendida, da absorção dos trabalhadores. E lá na assembleia, o interventor falou que não garantia nenhuma coisa nem outra. Falta de total responsabilidade e zelo pelo trabalhador".

Passageiros

Situação ainda de transtornos para os passageiros que tiveram os voos cancelados. Para o especialista em Direito Aeronáutico, André Soutelino, a preocupação maior, neste momento, é com os clientes. "Como está o atendimento aos passageiros? Está tendo algum tumulto ou prejudicando as operações? Será que a Avianca está acomodando todo mundo? Será que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) está dando toda a assistência aos passageiros?", questiona o especialista.

Soutelino também explica que não se sabe como ficou o acordo da Avianca com a Latam e a Gol. "Elas ficaram de emprestar dinheiro à Avianca. Será que isso é suficiente até o dia 7? São questões que a gente não pode responder ainda. O passageiro é a parte mais fraca. Ele tem que ter seus direitos sendo cumpridos. Isso ainda está muito nebuloso. Eu não sei quanto isso está sendo impactado para o passageiro", avalia

A Avianca disse, por meio de nota, que não vai comentar estes assuntos. Já a Anac informou que o atendimento e o suporte aos passageiros prejudicados, em relação às relações de consumo, está sendo conduzido pelo Senacom e Procons. "De sua parte, a Anac acompanha a situação em todos os aeroportos com o intuito de assegurar os direitos e deveres dos passageiros, conforme previsto na Resolução nº 400, da Agência".

Ontem, o Procon Fortaleza deu cinco dias para a Avianca apresentar providências com relação aos passageiros que tiveram voos cancelados.

