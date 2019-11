Sistema Verdes Mares vence Prêmio CDL de Comunicação em três categorias

O Sistema Verdes Mares ganhou o Prêmio CDL de Comunicação 2019 nas categorias fotojornalismo, radiojornalismo e televisão. A comenda foi entregue aos vencedores na noite desta sexta-feira (29), em Fortaleza.

A série "Comércio Inteligente", exibida pela TV Verdes Mares, conquistou o prêmio na categoria telejornalismo. A equipe foi composta pela repórter Aline Oliveira, os editores Eulália Camurça e César Lima, com coordenação de Susy Costa e produção de Camila Lima e Larissa Fernandes. As imagens foram dos cinegrafistas Nilton Alves e Carlos Marlon e a computação gráfica de Igor Pontes.

Reportagem "Comércio ponto com – A tecnologia como elo do lojista com o consumidor" da Rádio Verdes Mares venceu na categoria Radiojornalismo Foto: Marcus Castro

A Rádio Verdes Mares venceu na categoria radiojornalismo com a reportagem "Comércio ponto com – A tecnologia como elo do lojista com o consumidor" produzida pelos jornalistas Lyana Ribeiro, Daniella de Lavor, Elon Nepomuceno e Bernadeth Vasconcelos.

Diário do Nordeste venceu na categoria Fotojornalismo Foto: Marcus Castro

O Diário do Nordeste foi premiado por meio do repórter fotográfico Kid Júnior, que ganhou na categoria fotojornalismo.

Foto: Kid Júnior

Prêmio CDL

O Prêmio CDL de Comunicação é uma iniciativa que visa estimular e premiar matérias jornalísticas com temáticas relacionadas ao varejo. O tema deste ano foi "Marketing 4.0: On-line + Off-line - a tecnologia aliada ao atendimento pessoal no varejo".