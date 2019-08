Sistema Verdes Mares premia empresas do trade turístico do Estado

Em reconhecimento ao papel desempenhado por empresas de diferentes ramos do turismo no Estado, o Sistema Verdes Mares agraciou em solenidade, na noite de ontem (26), 23 marcas locais com o Prêmio Conhecendo o Ceará. A premiação faz parte do lançamento da nona edição do Guia Conhecendo o Ceará, um pocket referência para o turismo cearense, que reúne os 100 melhores lugares para se conhecer na Terra do Sol.

A homenagem foi criada com o intuito de valorizar o trade turístico. O prêmio dá credibilidade e agrega mais valor aos negócios, por serem selecionados por júri especializado, conforme ressalta o gerente geral de Comercialização do Sistema Verdes Mares, Rafael Rodrigues. “Temos um júri formado por 14 personalidades que possuem conhecimento de causa do setor”, destaca. “Nosso objetivo é contribuir na construção da indústria do Turismo, um setor que gera emprego e renda, e que é tão importante para a economia do nosso Estado”, acrescenta.

Reconhecimento

Vitor Moreira, diretor de marketing do Santa Grelha, que venceu na categoria Carnes Nobres, revela que a indicação é sempre uma comemoração. “É sempre uma festa especial quando descobrimos que entramos no Guia, é mais visibilidade para a gente, além de ser um sinal de que o nosso trabalho está sendo benfeito”.

O administrador do Casa Nostra, premiado na categoria Restaurante Italiano, Caito Feitosa, celebra o fato de o restaurante sempre ser lembrado no Guia. “Ficamos muito felizes em participar e conseguimos um retorno bacana dos grupos que acompanham a gastronomia cearense”.

O sócio-diretor do Moleskine Gastrobar, Felipe Lima, campeão no segmento Bar, destaca a honra de receber o reconhecimento. “Já fomos felizardos no ano passado, e a expectativa é a melhor possível. O Guia é bem relevante para o nosso Estado por ser bem completo. Realmente, os melhores estabelecimentos costumam estar nele, e é uma honra para nós”, comemora.

Guia turístico

Além de referências de estabelecimentos em 23 categorias distintas, o Guia Conhecendo o Ceará compila dicas de gastronomia, com os mais saborosos pratos regionais, internacionais, tradicionais e contemporâneos. Indica ainda as festas mais badaladas, bem como as barracas de praia mais bem estruturadas.

Por meio do Guia, ainda é possível saber quais as melhores opções de hotéis e os principais pontos turísticos do Estado, desde os destinos mais tradicionais aos mais inusitados, que precisam ser visitados na Capital e no interior. Entre eles, estão Beach Park, Centro das Tapioqueiras, Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Espaço Cultural Unifor, Feirinha Beira-Mar e Museu da Fotografia Fortaleza.

Editado em português e inglês, os exemplares serão encartados na tiragem do Diário do Nordeste e distribuídos gratuitamente em diferentes pontos de circulação de turistas no Estado. A coletânea reúne mapas, telefones e horários de funcionamento, entre outras informações.

Lista de premiados

Órbita Blue (Barraca de Praia

Trevo Açaí (Açaí)

Santa Grelha (Carnes nobres)

ZOI Restaurante (Contemporâneo)

O Alemão (Culinária do mundo)

La France (Francês)

Coco Bambu (Frutos do mar)

El Chancho (Hamburgueria)

Casa Nostra (Italiano)

Leão do Sul (Lanche)

Misaki (Oriental)

Vignoli (Pizzaria)

Marquês da Varjota (Português)

Cantinho do Frango (Regional)

Hortalícia (Saudável)

Bocca Bistrô (Self-service)

Le Pain Le Café (Cafeteria)

Sablé Diamant (Doceria)

San Paolo (Sorveteria)

Moleskine Gastrobar (Bar)

Turatti (Cervejaria)

Colosso Fortaleza (Casa noturna)

Spa Carmel (Spa)