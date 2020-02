Sistema Verdes Mares apresenta nova plataforma comercial

Trazer soluções em comunicação é objetivo da plataforma comercial "É Tudo SVM", lançada na manhã de ontem (13), e apresentada a empresas, agências de comunicação, clientes e parceiros do grupo, no espaço exclusivo montado no Shopping RioMar Fortaleza. A estrutura foi otimizada e integra as equipes de cada veículo de comunicação do Sistema Verdes Mares (SVM).

"Se o cliente tem um desafio de comunicação para resolver, nós podemos ser um grande facilitador na resolução desses problemas, multiplicar seus resultados, seu crescimento e, assim, contribuir também com o crescimento da economia do Estado do Ceará", afirma o superintendente do SVM, Ruy do Ceará.

Segundo ele, o modelo comercial foi repensado e construído para que o Sistema assumisse o desafio "de ser, de fato, uma empresa reconhecida como solucionadora de problemas de comunicação".

De acordo com o diretor comercial, Erick Picanço, o contato com os clientes e as agências será modificado. "Não existe mais o contato da TV, ou do rádio, ou só do jornal. Existe um consultor executivo de contas do Sistema, que vai resolver o problema de comunicação dando todas as nossas plataformas", ressalta.

Conexão SVM

O evento de lançamento da nova plataforma comercial marcou ainda a abertura do espaço Conexão SVM. O ambiente celebra os 50 anos de existência da emissora Verdes Mares. Logo na entrada, o visitante caminha pelo túnel do tempo, revivendo os principais marcos dessas cinco décadas.

"Nós vamos passar o ano inteiro comemorando. Até porque uma data de 50 anos de uma empresa de tamanha contribuição para a sociedade de fato merece um período mais longo de comemoração", enfatiza o superintendente. A partir de segunda (17), o espaço contará ainda com uma programação recheada de palestras, voltada à discussão sobre comunicação.

"A gente vai disponibilizar o espaço para que o mercado possa debater e que daqui a gente saia com soluções adequadas, para que a gente tenha de fato um ecossistema mais sustentável, que seja interessante para os veículos de comunicação, aos anunciantes, às agências e para quem faz o trade publicitário".

Na próxima semana, a pauta será fake news nas eleições, com a participação de profissionais de diversas áreas. Conforme Picanço, a ideia é mostrar como a informação pode chegar incompleta ou com inverdades.

"Como somos um veículo de comunicação de credibilidade, trazer informação de verdade é nossa missão e a gente quer discutir e saber como a sociedade recebe e percebe isso. A resposta vai nos guiar para sempre estarmos nos modernizando".