Simulação: saiba como está a rentabilidade de aplicações em renda fixa

As sucessivas quedas da taxa Selic, que apenas nos últimos seis meses caiu de 6,5% ao ano (a.A.) para 4,25 a.A., menor patamar da série histórica, impactaram diretamente o rendimento dos principais produtos de renda fixa, consideradas aplicações conservadoras preferidas dos brasileiros.

Como a taxa básica de juros é utilizada como indexador de produtos como o Certificado de Depósito Bancário (CDB), títulos do Tesouro Direto, fundos DI ou a caderneta de poupança, e a inflação acumulada dos últimos 12 meses foi de 4,19%, a rentabilidade real dessas aplicações têm sido praticamente nula.

Diante desse cenário, ficou mais difícil para o brasileiro escolher entre as opções mais populares oferecidas no varejo. A caderneta de poupança, por exemplo, apresenta rentabilidade real abaixo da inflação. "Como não rendem praticamente nada, essas aplicações são utilizadas por pessoas com perfil conservador que buscam manter o nível do patrimônio acumulado. De todo modo, mesmo dentre essas opções, é interessante que o aplicador busque observar produtos como LCI (Letra de Crédito Imobiliário) ou LCA (Letra de Crédito do Agronegócio), que são isentas de Imposto de Renda", recomenda o economista Ricardo Coimbra, presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE).

Simulações

Quem aplicar R$ 1 mil em LCIs e LCAs, por exemplo, poderá ter um rendimento líquido de 4,38% em 12 meses, o que representaria um acréscimo de R$ 43,80 ao fim de um ano.

Na poupança, o valor seria de R$ 29,58 e no Tesouro Selic de R$ 27,91. Para o investidor, não há diferença entre investir em LCI ou LCA. O que muda é que as LCIs são lastreadas na carteira de empréstimos relacionados ao setor imobiliário mantido pelas instituições emissoras. E as LCAs são títulos usados para captar recursos para os participantes da cadeia do agronegócio.

Ainda que a rentabilidade tenha caído, Coimbra diz ser possível buscar melhores retornos em títulos do Tesouro Direto não indexados à Selic, como o Tesouro IPCA, que tem retorno maior que a inflação. "Se a pessoa tiver disposição para estudar outras opções, ela pode pensar em aplicações com um prazo um pouco maior do Tesouro IPCA, como os títulos de 2045. Assim, ela terá ganho real, mas nesse caso incide Imposto de Renda", ele aponta. "É uma maneira de preservar o patrimônio com a segurança de aplicar em um título público".

O economista Ricardo Eleutério, conselheiro do Corecon-CE, pondera que, embora a Selic esteja baixa no momento, a expectativa é que a taxa volte ao patamar de cerca de 6% em 2022 ou 2023. "Se o investidor for fazer um investimento em renda fixa com esse horizonte para um prazo mais longo, o mercado espera que a taxa Selic seja maior. Então, se ele ficar na renda fixa, ele deve buscar um investimento pós-fixado que acompanhará a taxa Selic, pagando a taxa do futuro. Ou então buscar papéis que pagam inflação mais juros, também é uma opção".

Nos últimos cinco anos, o Tesouro Selic foi o título do Tesouro Direto que apresentou o menor retorno, segundo dados compilados pela Economática. Já o Tesouro IPCA com pagamento semestral, que se beneficiou da queda de juros, foi o que teve melhor desempenho no mesmo período analisado.

Debêntures

De acordo com cálculos baseados em sistemas disponíveis das instituições financeiras, as debêntures incentivadas são as que apresentam, hoje, o melhor retorno entre as opções de renda fixa, com uma rentabilidade em torno de 10% ao ano.

As debêntures são títulos emitidos por empresas que desejam se capitalizar. A rentabilidade é acima da inflação, com possibilidade de retornos superiores ao do CDI. Em geral, o investidor recebe juros ao longo do tempo, até o dia de vencimento da debênture, quando recebe o último cupom e o valor do principal investido.

Já as debêntures incentivadas, que são isentas de Imposto de Renda e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), recebem esses benefícios do Governo por viabilizar projetos de infraestrutura, como a construção de estradas, portos e aeroportos.

Alternativas

Diante do novo cenário de juros, as instituições financeiras vêm mudando suas orientações para os investidores. Considerando que 85% do que os brasileiros poupam são destinados a produtos de renda fixa, a recomendação unânime é a diversificação dos produtos que integram o portfólio de cada investidor. A avaliação é que a medida é fundamental para equilibrar a relação entre risco e retorno das aplicações.

Hoje, os gestores estão, gradativamente, ampliando a presença, nos portfólios de seus clientes, de produtos em fundos multimercados e ações. Os multimercados são fundos ativos, ou seja, constantemente balanceados por profissionais, que alocam o dinheiro dos investidores em uma cesta de produtos que vai da renda fixa à renda variável.

No ano passado, dados da associação das empresas do mercado financeiro, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) colocaram o multimercado na segunda posição na preferência do investidor, com R$ 66,8 bilhões em aportes, atrás apenas dos fundos de ações, que investem apenas em ativos de empresas negociados na Bolsa, que registrou R$ 86,2 bilhões em aplicações. Os analistas apontam que, no atual cenário, o investidor deve aceitar prazos maiores de saque de suas aplicações.

Na avaliação de Eleutério, os investidores brasileiros deverão sofrer um pouco nessa migração em busca de rendimentos maiores. "Vamos assistir aí a um aprendizado nessa migração de renda fixa para variável, vamos apanhar um pouco. Vai produzir algum sofrimento para os investidores que estavam historicamente na renda fixa, com rentabilidade nominal elevada, risco menor, é todo um processo". Ele destaca ainda que ventila-se no mercado a possibilidade de se mudar o cálculo da poupança para se conferir um pouco mais de rentabilidade.