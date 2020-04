Setor produtivo acredita que é a hora de estruturar retomada das atividades

A prorrogação do decreto não foi surpresa para o setor produtivo cearense, que continua com foco na retomada dos trabalhos, de forma gradual. Empresários acreditam que o momento de estruturar a retomada das atividades no Ceará.

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE), Maurício Filizola, disse que a decisão já era esperada mas que as sugestões do setor não têm sido levadas em consideração pelo Governo.

"Para a gente não é novidade", disse Filizola. "Mas a gente sempre vem pedindo um diálogo em relação à economia. A gente precisa de um canal aberto para ter um avanço nessa área que preocupa muito todo o setor produtivo". Desde o final de março, o presidente da Fecomércio defende a volta gradual das atividades com redução do horário de funcionamento e do número de funcionários.

"O que a gente propõe é uma volta organizada, inclusive fazendo testes com os funcionários, com o uso de EPIs, porque o decreto trata de aglomerações e a gente pode ter esse cuidado específico para que não haja aglomeração, fazendo mudanças de horários, reduzindo o número de colaboradores", diz Filizola.

"Há várias propostas que nós apresentamos ao governo que não foram olhadas. Tem empresários que passaram décadas construindo seus negócios que agora estão indo por água abaixo. Desde o início apresentamos essas propostas e até agora não fomos ouvidos. Essa é a posição de todos os sindicatos que estão na nossa base". Filizola destaca que a decisão repercute em mais de um milhão de empregos diretos no Estado.

Dificuldade

Já o empresário e ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Beto Studart, disse que entende a dificuldade da decisão, mas que é preciso começar a estruturar a retomada de algumas atividades. "Eu sei da dificuldade do governador em prorrogar um quarentena dessa. Tem o lado científico, tem o lado humanitário e tem o olhar político (...). Compreendo como um momento de muita dificuldade para nós cearenses e o governador, sem dúvida, deve ter feito isso no maior constrangimento".

Beto Studart diz que a prorrogação por mais 15 dias poderá causar uma "desarrumação muito grande" em diversos segmentos. "Todas as cadeias produtivas estão sendo destruídas. É um momento muito delicado para todos, para empresários e funcionários que estão passando por dificuldades", disse.

Fechados há 1 mês, alguns negócios ainda não se adaptaram à crise e temor de líderes empresariais é de demissões e falências