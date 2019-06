Setor de franquias no CE movimenta R$ 816 mi no primeiro trimestre

Com um crescimento de 24% em novas redes e 13% em número de unidades, o setor de franquias no Ceará movimentou R$ 816 milhões no primeiro trimestre de 2019, de acordo com dados da Associação Brasileira de Franquias (ABF). O faturamento representa alta de 2,6% em relação a igual período do ano passado (R$ 795 milhões).

O balanço dos três primeiros meses do ano revela ainda que segmentos como beleza e alimentação continuam sendo o principal destaque para o setor no Estado.

O primeiro responde por 28,4% das 1.805 unidades franqueadas, enquanto o segundo responde por 27,9% do total. Em seguida, aparecem moda (10,7%) e os franqueados com atuação voltada para a área educacional (10,5%). No primeiro trimestre de 2018, estavam em atividade 1.603 unidades franqueadas.

Avanço

Na avaliação do diretor da ABF Nordeste, Leonardo Lamartine, o avanço mais expressivo no número de redes de franquias no Estado e na Região é uma tendência que se consolida a passos rápidos.

"O Nordeste deve continuar crescendo em número de franquias instaladas. Vai ser acima do número nacional", explica o diretor da ABF Nordeste. Para Lamartine, a estimativa é fruto de uma lacuna percebida na Região.

"Se você olhar o mercado de São Paulo, por exemplo, ele tem uma certa saturação de marcas ofertando franquias no mercado, assim como também de espaços comerciais, com shoppings compostos 100% por franquias. Esse índice no Nordeste ainda é muito baixo, então há muito espaço", detalha o diretor da ABF Nordeste. O número de redes de franquias no Ceará chegou a 341 nos primeiros três meses deste ano - 65 a mais ante as 276 ativas no primeiro trimestre de 2018.

Nordeste

O crescimento em número de redes franqueadoras e unidades franqueadas no Ceará acompanha o movimento observado na Região Nordeste. Ainda conforme a Associação Brasileira de Franquias, as redes totalizaram 658 no primeiro trimestre de 2019, 29% a mais ante igual período de 2018.

Em unidades, o crescimento na Região foi de 13%, passando de 11.589 no início do ano passado para 13.147 nos primeiros três meses deste ano. Em faturamento, entretanto, o crescimento é quase três vezes maior ante o registrado localmente. O setor obteve faturamento de R$ 5,596 bilhões, 7% acima do montante observado nos primeiros três meses de 2018 (R$ 5,229).

Novos negócios

A cidade de São Paulo sedia a 28ª edição da ABF Franchising Expo, maior feira de franquias do mundo em número de visitantes. A expectativa da organização é receber 60 mil visitantes até o próximo sábado (29). Cerca de 450 expositores participam do evento. A Região Nordeste concentra 7,6% dos visitantes, segundo dados da última edição da feira, realizada em 2018.

Ainda no ano passado, houve expansão de 5,3% em unidades franqueadas no País - maior taxa em três anos. No primeiro trimestre deste ano, o setor faturou 7% a mais, alcançando R$ 41,4 bilhões ante R$ 38,7 bilhões no início de 2018. Em 2019, a projeção para o faturamento permanece entre +8% e +10%.

*A repórter viajou a convite da ABF