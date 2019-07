Setor de arquitetura aposta em exposições para fomentar negócios

Em meio a um cenário complicado para a construção civil, que ainda tem sofrido com os efeitos da recessão econômica, o mercado de arquitetura e decoração cearense tem procurado soluções para manter os negócios da área aquecidos. As estratégias envolvem agregar valor aos projetos e a realização de exposições de ambientes decorados ao público para fomentar o mercado e, assim, estimular o segmento.

"Esse mercado está bastante seletivo. Na hora de comprar um produto de um profissional de design, que tem um valor agregado, o consumidor vai gastar mais, porque é uma peça única. É diferente de comprar em uma loja, que é feita para milhares de pessoas. O comprador que conhece esse mercado efetua a compra porque sabe que é um investimento, assim como uma obra de arte. Mas hoje em dia, você pode ver um ambiente de luxo acessível para sua casa", explica Omar Albuquerque, curador da mostra 100% Design, cuja 9ª edição acontece até o dia 4 de agosto no piso L3 do Shopping RioMar Fortaleza, no bairro Papicu.

Questionado sobre as oportunidades no mercado para os profissionais cearenses, o curador conta que eles ajudam a estimular o desempenho da cadeia produtiva. "Esse mercado incentiva uma pessoa a fazer uma reforma ou ver uma nova tendência de móveis projetados, por exemplo. E isso motiva uma cadeia sucessiva de profissionais", pondera.

Custo acessível

Ainda de acordo com Albuquerque, é possível mudar a estética de um ambiente com custos reduzidos. Para isso, ele avalia que a orientação de um profissional da área é fundamental.

"Dentro de uma obra, de um projeto, uma reforma ou construção, o item mais barato é o arquiteto, que está ali para administrar, contratar e concretizar a meta. Ele vai analisar os custos mais em conta. Às vezes, você acha que a coisa é tão cara, que não tem interesse. Mas aí você percebe que pode mudar um ambiente com um preço acessível, com profissionais que facilitem essa situação. Você pode ter um ambiente elegante e acessível ao mesmo tempo", aponta.

Mostra de design

Pensando em dar mais visibilidade aos profissionais da área, a mostra 100% Design é realizada, neste ano, com o tema "Casas de Praia". O espaço conta com 25 ambientes, assinados por 38 profissionais cearenses, incluindo decoradores, arquitetos, designers e paisagistas.

"O profissional de arquitetura tem poucas vitrines para expor seu serviço. Ou é através de uma mostra de decoração ou revista. Por isso que nós promovemos esse tipo de evento para dar visão", comenta Albuquerque.

Na mostra, ainda há duas casas decoradas com layout temático inspirado no artesanato e na cultura cearense.