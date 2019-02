Sem reforma, Governo prevê recessão no 2º semestre de 2020

Projeções feitas pelo Ministério da Economia indicam que o País pode mergulhar em nova recessão, na segunda metade do ano que vem, caso não seja aprovada a reforma da Previdência. No estudo, divulgado ontem, técnicos apontam para os riscos de o Brasil entrar em uma nova espiral de deterioração das contas públicas, o que resultaria no aumento da taxa de juros e no derretimento do crescimento econômico brasileiro.

"No cenário sem reforma da Previdência, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), em 2019, seria inferior a 1% e o Brasil já entraria em recessão a partir do segundo semestre de 2020, caminhando para perdas comparáveis às ocorridas no período de 2014 a 2016", afirma a nota da Secretaria de Política Econômica (SPE), referindo-se ao período em que a economia encolheu cerca de 7%.

Em números, neste ano, a economia cresceria 0,8%, bastante inferior à previsão atual dos analistas, de 2,5%. No ano que vem, ficaria em 0,3%, já chegando ao terreno negativo, onde permaneceria até 2023 - três anos no vermelho.

Já com a reforma, diz a nota, a economia poderia crescer 2,9% neste ano e no ano que vem, acelerando para 3,3% em 2023. A SPE calculou que, na ausência da reforma da Previdência, cada brasileiro receberia, em média R$ 2,5 mil a menos por ano até 2023.

Aprovação em junho

O ministro da Economia, Paulo Guedes, manifestou otimismo de que a reforma da Previdência seja aprovada pelo Congresso Nacional ainda no primeiro semestre deste ano. Guedes lembrou que a Previdência é o maior gasto do Governo e reafirmou que precisa ser equacionada.

"A reforma da Previdência é o primeiro ataque potente a esse desajuste fiscal, porque realmente é a primeira grande rubrica de despesas públicas. Nosso déficit na Previdência está indo de R$ 340 bilhões no ano passado para R$ 370 bilhões neste ano. As despesas com Previdência estão em R$ 700 bilhões", ressaltou.

