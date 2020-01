Selo ‘Atendimento Nota 10’ premia 29 empresas do varejo na Capital

As boas práticas realizadas por empresas na Capital garantiram a 29 pontos de venda a certificação com o selo “Atendimento Nota 10”. Realizada pelo Diário do Nordeste na noite de ontem (23), a terceira edição do projeto reconheceu as firmas por seguirem os parâmetros básicos de atendimento e respeito ao Código de Defesa do Consumidor.

A iniciativa pretende evidenciar estabelecimentos que buscam proporcionar aos clientes boas experiências de consumo. É o que aponta Tayro Mendonça, gerente de Planejamento e Performance do Sistema Verdes Mares.

“É um trabalho que demora seis meses, desde planejar até visitar cada um dos pontos selecionados. Então, nós fazemos o diagnóstico da empresa, identificando algo que pode ser melhorado. Com isso, cada estabelecimento tem tempo para melhorar algum aspecto para potencializar seu desempenho. Todos os pontos recebem visitas de clientes ocultos, com olhar diferente, analisando criteriosamente se o atendimento está sendo feito de maneira correta. É um projeto que mostra ao consumidor e ao mercado os locais que se preocupam com os clientes”, destaca Mendonça.

Diferencial

No projeto, as empresas selecionadas recebem uma vistoria completa, feita em parceria com a Dominus Consultoria. No processo são avaliados quatro quesitos: ponto, produto, pessoas e processos. No primeiro, são avaliadas a ambientação, infraestrutura, limpeza, marketing visual e organização. Em relação ao produto, as atenções foram dadas a aspectos de departamen-talização, exposição, estoque, rupturas e validade.

Quanto às pessoas, por sua vez, a avaliação levou em conta as competências, habilidades e atitudes, gestão, marketing pessoal, treinamento e preparo. Já no quarto quesito, de processos, a consultoria analisou atendimento, atenção ao Código de Defesa do Consumidor, documentação, procedimentos operacionais definidos e venda.

Oportunidade

De acordo com Karla Carioca, sócia-administradora da Dominus Consultoria, o diagnóstico da situação da empresa dá a oportunidade de os negócios evoluírem em pontos que poderiam passar despercebidos. “Outro ponto relevante é que o selo do Atendimento Nota 10 fica exposto no estabelecimento, expondo aos clientes a excelência no atendimento alcançado”, aponta Carioca.

Além disso, a executiva também comenta que há clareza em todo o processo de avaliação das empresas. “É importante destacar que o projeto é realizado com extrema transparência, qualidade técnica e seriedade. Todo o processo é realizado dentro do rigor necessário”, acrescenta.