Sebrae: novo plano de crédito não deve atender maioria dos pequenos

As condições de liberação de R$ 7,5 bilhões em crédito da Caixa Econômica Federal para microempreendedores individuais (MEIs) e micro e pequenas empresas não atendem ao conjunto de pequenos negócios, segundo o diretor técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Ceará, Alci Porto.

Ele destaca que a maioria das pequenas empresas estão sem faturamento e com débitos em aberto, ficando, portanto, impedidas de ter acesso à linha de crédito devido à exigência da Caixa de que as empresas estejam adimplentes.

Me parece que a Caixa não atenderá a nossa clientela de ME, pois a realidade é outra. Estar inadimplente neste momento não é exceção, é realidade. Não atender esta clientela ou vincular as regras de crédito como se estivéssemos numa situação normal só vai confirmar que os bancos não conhecem esta clientela".

Logo após o anúncio do crédito, Porto se reuniu por videoconferência com representantes do Sebrae nacional e da Caixa para fazer sugestões de condições melhores, mas não houve sinalização de mudanças.

"Nos frustramos com essa condição de juros e exigência de adimplência dos pretendentes ao crédito. Esperamos que a Caixa e o Governo Federal busquem flexibili-zação em um momento crítico como este. O Sebrae vai buscar parceria com todos que tiverem as melhores condições e facilitem o acesso dos pequenos ao crédito".

Juros

As taxas de juros anunciadas pela Caixa, que variam de 1,19% a 1,59% ao mês, também não agradaram o segmento. Na avaliação de Porto, como o Sebrae aplicou recursos do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe) como garantia para as operações, as taxas deveriam ser menores até das oferecidas pelo Banco do Nordeste (BNB), que utiliza do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Em resposta à pandemia, o BNB anunciou linha para capital de giro a 0,35% por mês a micro e pequenas empresas.

Essas condições de crédito não são tão atrativas como esperávamos. O uso do Fampe dá respaldo às operações, reduz o risco dos financiamentos e, portanto, deveria ter uma taxa até menor do que as praticadas pelos bancos de desenvolvimento, como o BNB, cuja taxa é bem menor".

O diretor técnico aponta que as condições da linha não são vantajosas para todo o público a que se destina. "Talvez (valha a pena) para uma faixa de cliente da Caixa que opera outras linhas menos vantajosas. Mas para quem analisar as condições do FNE, este crédito é bem mais vantajoso".

Segundo Porto, o Sebrae fará orientação de crédito aos empreendedores considerando qualquer linha de financiamento disponível, independente do uso ou não do Fumpe do Sebrae.