Santana têxtil crê em Guedes e investe mais

Ao decidir pela implantação de uma nova fábrica de tecidos - a ser localizada no entorno do polo industrial de confecções de Caruaru e vizinhança, em Pernambuco -, o empresário cearense Raimundo Delfino, principal sócio da Santana Têxtil, aposta na retomada do crescimento da economia brasileira. Em miúdos: Delfino e sua empresa - que investirão R$ 100 milhões na nova planta industrial - acreditam na promessa do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que, aprovadas as reformas previdenciária e tributária ainda neste ano, o Governo, reorganizando suas contas, fará o que prometeu: reduzirá os juros, desburocratizará os processos que chafurdam a vida de quem produz e tirará o Estado do cangote do empresariado. Esta é a opinião que a coluna colheu nos corredores da Fiec.

Banana

Élcio Batista, chefe do Gabinete do governador Camilo Santana, está atento à situação da bananicultura do Ceará, ameaçada de desaparecer pela ação da sigatoka amarela. Élcio já foi informado das centenas de demissões que as empresas bananicultoras do Cariri estão a fazer diante da perda de sua plantação atacada pela sigatoka, cujo combate eficiente só pode ser feito por meio da pulverização aérea. A Élcio os empresários do agronegócio confiaram a solução do problema, que é grave do ponto de vista social e econômico. O Ceará é o segundo maior produtor e o primeiro exportador da fruta.

Na moda

Na Fábrica de Negócios do Hotel Praia Centro, será realizado terça-feira (13), das 14 às 20 horas, o Seminário de Desenvolvimento da Moda do Ceará. Abordará - com palestras de especialistas - transformação digital, o e-commerce e a exportação da moda cearense. Promoção da Fiec e do Sebrae.

São Francisco

Um grupo de empresários da agropecuária do Ceará visitará, no próximo dia 30, as obras de construção do Canal Norte do Projeto S. Francisco de Integração de Bacias. O próprio ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, acionado pelo deputado federal Heitor Freire, os acompanhará. Faltam apenas 2% para a conclusão desse empreendimento.

Defensivo agrícola, em Portugal, chama-se "produto fito farmacêutico". Mais: naquele País irmão, porta de entrada da Europa para produtos brasileiros, permite-se a pulverização aérea justificada com licença anual. A cada pulverização, toda a vizinhança da área a ser pulverizada é avisada com muita antecedência

Anotem: dentro de, no máximo, dois meses, a Lava Jato estará desmontada por obra de ministros do STF. E mais: os políticos hoje presos estarão livre. Os empresários também. O que acontecerá em consequência disso ainda não é possível prever, mas será a possível prisão dos procuradores e policiais que desbarataram a corrupção