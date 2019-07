Salário médio no interior é quase metade do pago na RMF

"A Região Metropolitana de Fortaleza concentra a maioria significativa dos empregos, bem como as empresas maiores. O que nós observamos é que, no interior, predomina muito a agricultura familiar, pequenos negócios, empregos que pagam apenas um salário mínimo, que faz com que a média de rendimentos caiam. O mercado de trabalho no interior também está muito relacionado à informalidade. É muito comum encontrar empresas com porte até relativo, mas ainda com funcionários sem carteira assinada, porque não são fiscalizadas. A falta de fiscalização faz com que o Ceará tenha um mercado de trabalho com taxas altas de empregos com péssimas condições. E se pegarmos essa comparação entre homens e mulheres, o cenário complica ainda mais. Esse tipo de vínculo sem cobertura de nada é o carro-chefe do mercado no Ceará", avalia Reginaldo Aguiar, supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).