Saiba como montar sua casa inteligente sem riscos

O segmento de Internet das Coisas - IoT (Internet of Things, em inglês) deve movimentar US$ 745 bilhões no mundo em 2019, com potencial para ultrapassar US$ 1 trilhão em 2022, segundo dados da IDC, empresa de inteligência de mercado e consultoria das indústrias de tecnologia e telecomunicações. Mas a questão aqui é como montar sua casa inteligente? Há produtos já disponíveis para que você faça isso hoje na sua casa.

No mercado, há diversos produtos como fechaduras, câmeras de segurança, alarmes de presença e de aberturas de portas e até armários. Tudo configurado para funcionar mesmo a distância. Produtos que podem te possibilitar viajar e deixar lâmpadas programadas para acender apenas durante uma parte da noite, simulando a presença de pessoas no lar e reduzindo as chances de visitas inesperadas. Através de uma configuração básica é possível configurar estes dispositivos e até outros mais. Mas, e o preço?

Há de todos os valores. No Mercado Livre é possível encontrar diversos produtos para esta linha de casa inteligente. No eBay também não é complicado procurá-los e comprá-los. Porém, resta aquela dúvida sobre suporte para a instalação e pequenas dúvidas. Por mais que existam manuais no YouTube em grande quantidade há pessoas que preferem mais comodidade. Alguns contratam serviços de terceiros para automatizarem suas casas. E há outros que preferem cortar este custo e comprarem e montarem sozinhos os dispositivos.

Entre as empresas brasileiras que estão apostando neste ramo está a Positivo Tecnologia. A empresa garante que seus produtos, que custam entre R$ 99 e R$ 499, são muito fáceis de instalar. Após ligá-los, basta baixar o aplicativo da Positivo Casa Inteligente, disponível para Android e iOS. Em seguida, o usuário deve criar um perfil e então conectar os dispositivos à rede Wi-Fi. No aplicativo Positivo Casa Inteligente é possível visualizar, ao vivo, as imagens captadas pelas câmeras, receber alertas de movimentações ocorridas nos ambientes monitorados, disparar alarmes, programar o horário de funcionamento de eletrodomésticos, alterar a cor e intensidade de luz das smart lâmpadas, além de outras funções.

O comando dos produtos também ocorre com interação de voz a partir de celulares ou smartspeakers, devido à compatibilidade com o Google Assistente, plataforma virtual para realização de tarefas e controle de aparelhos conectados. "Com o Google Assistente, os brasileiros podem tornar o seu dia a dia mais fácil. Basta dizer 'OK Google' e o comando que quiser, como acender a luz. As soluções da Positivo chegam para tornar essa experiência ainda mais completa e acessível", afirma Alessandro Germano, diretor de Desenvolvimento de Negócios para América Latina do Google Assistente.

Kits

A empresa criou kits específicos que pretendem atender a demandas de cada tipo de público. O Kit Casa Segura (R$ 499) é uma solução de alarme com alerta de atividade pelo aplicativo e monitoramento online dos sensores. A Smart Câmera 360° Wi-Fi (R$ 399), por exemplo, cobre ambientes inteiros em rotação nos dois eixos, além de seguir movimentos. Permite ainda visualização de imagens até no escuro, tem áudio bidirecional e zoom digital de 8x. O Smart Plug Wi-Fi (R$ 129) é bivolt e suporta corrente elétrica máxima de 10A. Além de ligar ou desligar remotamente os eletrodomésticos, o Smart Plug monitora o consumo de energia dos aparelhos.

O Smart Controle Universal (R$ 149) é uma solução que possibilita concentrar os diversos controles remotos e comandar todos os equipamentos infravermelhos do mesmo ambiente, seja por voz ou aplicativo. Outro produto é a Smart Lâmpada Wi-Fi (R$ 99), que além de 16 milhões de tonalidades de cores, tem controle de intensidade Há ainda dois outros kits, o Casa Conectada (R$ 349) e o Casa Eficiente (R$ 449).

Segurança

Mas e a segurança? Thiago Marques, analista de segurança da Kaspersky, afirmou que o grande problema da automação residencial está em sua concepção. "Normalmente, as soluções são desenvolvidas visando à usabilidade do usuário e as funções de segurança são adicionadas ao final do processo, o que resulta em um baixo nível de proteção. Vemos este problema na prática quando roteadores e câmeras de vigilância são hackeados simplesmente porque o login de acesso do centro de comando permanece com as informações de fábrica. Ou seja, o criminoso só precisa acessar o manual do usuário pela internet para acessar remotamente esses equipamentos", afirmou. Ainda de acordo com Marques, por esse motivo, é importante, desde o início, considerar os riscos envolvidos ao tornar parte da sua casa mais inteligente.