Saiba como ganhar dinheiro com as carteiras digitais

Assim como os bancos digitais vem fomentando a inclusão de novos correntistas no sistema bancário brasileiro, o segmento de meios da pagamento vem passando por uma transformação com a popularização das chamadas “carteiras digitais”, aplicativos que permitem fazer transferências, compras e pagamento via mobile. A vantagem é reunir, em um mesmo aplicativo, todos os cartões de débito, crédito, além dos dados bancários do usuário. Assim, é possível ir às compras sem precisar levar dinheiro em espécie e muito menos cartões. E somente os dois principais APPs do ramo têm cerca de 29 milhões de usuários, os quais, além de buscarem facilidade nos pagamentos, também procuram ganhar dinheiro com o uso dos aplicativos.

Além da comodidade de realizar transações por meio do celular, é possível receber benefícios pelo uso das carteiras digitais, como ocorre, por exemplo, com os programas de fidelidade de cartão de crédito. Na prática, é possível ganhar “cashback”, modelo de recompensa que devolve ao consumidor parte do valor gasto em compras ou pagamentos, pagando contas.

Usuário de alguns aplicativos de pagamento, o designer digital Enéas Arrais contou que a possibilidade de receber de volta parte do valor pago nas compras foi um dos fatores que o motivou a utilizar a carteira digital. “O cashback é dado como crédito automaticamente na plataforma e, assim, tenho a possibilidade de utilizar esse dinheiro para pagar meus boletos de bancos digitais”, exemplifica.

Inicialmente, Arrais aderiu ao PicPay, um dos líderes do setor de carteiras digitais no Brasil, para comprar um presente de casamento para um amigo. “Ele disse que queria receber o dinheiro por crédito no PicPay. E a principal vantagem é que, se seus amigos adotarem, você não precisa se preocupar com qual banco eles utilizam. Usando o aplicativo como meio de transferência, você fica livre de tarifas de TED e deixa por conta do outro como ele vai receber esse dinheiro”, relembra.

Como funciona

Para incentivar o uso da carteira digital, algumas plataformas dão crédito para quem convida um amigo ou oferecem cashback para o usuário que faz um pagamento para outra pessoa, desde que esta também abra uma conta na carteira digital. Em alguns casos, o usuário recebe 5% do valor da transação. Ao pagar, por exemplo, R$ 200 a um amigo por meio do APP, o usuário recebe R$ 10 de volta.

Para isso, basta gerar um boleto em um banco digital e fazer o pagamento. Entretanto, para as transações feitas com cartão de crédito é cobrado uma taxa sobre o valor total. Arrais diz que consegue receber cerca de R$ 30 por mês apenas com cashback. “Antes, eu recebia mais ofertas, mas parei de receber, o que está me desmotivando a continuar a usar a plataforma. Hoje, utilizo a carteira digital principalmente para transferência entre amigos e, às vezes, para pagar o plano do celular”.

Como receber

O PicPay, um dos maiores da categoria, dá de volta 5% de todos os pagamentos feitos com o aplicativo, seja na compra de produtos ou serviços de estabelecimentos aceitam a plataforma. A promoção, no entanto, não é mais válida para pagamentos a amigos, boletos ou recarga de celular. Para receber parte do dinheiro de volta pelo PicPay é preciso aguardar o recebimento de uma notificação informando sobre a promoção de cashback.

Os valores promocionais podem ser utilizados para pagar outros usuários, estabelecimentos parceiros, serviços e compras na PicPay Store.

Ainda fazem parte da lista de aplicativos de carteira digital o Mercado Pago, PayPal, PicPay, PagSeguro, RecargaPay, Celcoin, Ame e também o recém-lançado Iti. Cada um com um estímulo diferente aos usuários.

Uso indevido

Com as facilidades proporcionadas pelas carteiras digitais, alguns usuários conseguem pagar a fatura do cartão de crédito usando o próprio cartão cadastrado na plataforma, prorrogando a dívida por mais 30 dias. Isso ocorre porque algumas delas não conseguem identificar que o boleto é referente a uma conta do próprio cartão que está sendo usado para o pagamento.

Por exemplo, se um usuário tem um limite de R$ 1 mil e uma fatura de R$ 500, é possível quitar esse valor utilizando os R$ 500 restantes do limite, postergando o pagamento da fatura. A prática já foi identificada por algumas empresas, como o Nubank, que anunciou que isso pode ser considerado como uso indevido do cartão e pode resultar em cancelamento do serviço.

Crescimento

Com cerca de 45 milhões de brasileiros ainda “desbancarizados” (sem conta em banco ou que não utilizam bancos para movimentações financeiras), a expectativa é que essa modalidade de pagamento se torne ainda mais comum nos próximos anos.

“O volume de pagamentos na carteira digital segue crescendo 3 dígitos no Brasil. Esse crescimento mostra que estamos muito alinhados com as necessidades dos nossos consumidores, que buscam por programas de benefícios aliado a serviços integrados como conta, rendimento, recarga e crédito”, disse, em nota, o Mercado Pago, do Mercado Livre, que hoje conta com 6,1 milhões de usuários em toda a América Latina.

Segundo a empresa, o Mercado Pago já é aceito em mais de 1,5 milhão de estabelecimentos e conta com mais de 16 milhões de usuários aptos a realizar esse tipo de pagamento. “Estamos investindo para agregar cada vez mais serviços que facilitem o dia a dia do consumidor. O ritmo consistente de crescimento do Mercado Pago tem nos permitido lançar pelo menos uma novidade ao mês em 2019, aprimorando toda nossa oferta de serviços financeiros”.

Já o PicPay, tem hoje 13 milhões de contas e movimenta cerca de R$ 900 milhões por mês. A expectativa da companhia é alcançar R$ 2 bilhões de transações mensais no ano que vem. Um dos fatores que devem dar impulso para bater essa meta é a implementação do sistema de open banking no Brasil, previsto para o segundo semestre de 2020. Esse sistema permitirá o compartilhamento de informações dos clientes no setor financeiro.

Além das vantagens para o consumidor, essas plataformas também são vantajosas para os empreendedores, já que permite o recebimento de pagamento no cartão, parcelado, sem precisar recorrer a uma das maquininhas, o que significa não pagar taxas.

Na mira do governo

Foi de olho em todas estas vantagens e no movimentado pelos milhões de usuários que o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou há 12 dias que o governo estuda incluir na reforma tributária um imposto sobre transações financeiras em meios digitais. Ao defender a proposta, ele afastou o boato de retomada da extinta CPMF.

Segundo alerta Guedes, estas transações por meios ditais vão ganhar cada fez mais força no País e o governo precisa encontrar meios para viabilizar a tributação.

O apoio para a ideia do ministro veio do presidente do Banco Central (BC), o qual afirmou que o uso dos meios de pagamento digitais deve se expandir no Brasil com as medidas incentivadas pelo BC voltadas ao desenvolvimento do pagamento instantâneo e do chamado open banking, o que levaria a uma base ampla de tributação caso o governo mantenha a ideia de taxar essas transações.

“Entendo que (as declarações do ministro) sejam uma menção ao pagamento instantâneo, que é basicamente um sistema em que estamos trabalhando. Já está em progresso em muitos países. Que é basicamente permitir que todo mundo faça pagamento para todo mundo 24h por dia e sete dias por semana”, disse durante o último relatório de inflação do ano, há dez dias.

“A base vai ser muito maior. Vamos ter muito mais pessoas no sistema, que vai ser instantâneo, interoperável e moderno. Deve aumentar muito o volume de transações”, afirmou, após ser questionado sobre o potencial de tributação.

O quê e como os APPs fazem as transações

As carteiras digitais são aplicativos onde são cadastrados dados financeiros do usuário, como cartões de débito e crédito.

A ferramenta permite o pagamento sem o uso de senhas. Basta clicar na tela e aproximar o smartphone de uma maquininha de pagamento habilitada.

Com o uso de criptografia, as carteiras digitais foram desenvolvidas para serem mais seguras do que outras formas de pagamento.

A confirmação da transação pode ser feita através de reconhecimento biométrico digital ou facial sendo desnecessários os dados do cartão.