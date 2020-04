Revisão de contrato não inclui demissão de terceirizados

Além das reduções no consumo pelas secretarias estaduais, o plano de contingenciamento elaborado pelo Estado prevê revisões de contratos, tanto de insumos quanto de terceirização, na tentativa de conter os efeitos da crise deflagrada pelo novo coronavírus no Ceará. Mas nenhuma demissão é admitida nele, segundo garante a secretária Fernanda Pacobahyba (Fazenda).

Plano de cortes do Governo do Estado tenta economia de R$ 100 mi

"O governador Camilo Santana tem se empenhado em manter a questão da mão de obra. Servidores, ok. Mas a questão da mão de obra da terceirização é para que a gente mantenha. Seplag (Secretaria de Planejamento e Gestão) e PGE (Procuradoria Geral do Estado) estão revendo os contratos para ter algum tipo de redução, mas sem que haja demissão de terceirizados", afirmou.

A secretária se mostrou sensível à situação econômica dos empregados terceirizados, mencionando ainda que mantê-los empregados também é estratégico para a economia do Estado, "no sentido financeiro para uma sinergia da economia".

"Ter mais gente consumindo. Isso representa compromisso com as nossas empresas. Pagar servidor público em dia, pagar terceirizado em dia. Significa aquecer a economia cearense e ser mais positiva possível diante da situação que temos hoje", afirmou, reforçando a intenção de manter todos nos cargos.

A importância de manter mais cearenses empregados surge justamente no cenário pós-pandemia, quando serão necessários mais recursos no mercado, para que o dinheiro circule e a economia possa reagir após o período de crise.

Sobre o modelo de manutenção desses empregos terceirizados pelo governo estadual, a titular da Sefaz sinalizou que, dentre as opções avaliadas pelo governo cearense, está a medida provisória lançada pela equipe econômica do Governo Federal na última semana. "Ser na mesma linha da Medida Provisória 936, na qual o Governo Federal pode pagar uma parcela do salário, mas desde que não haja demissão. Nesse momento é um ponto fundamental", observou.