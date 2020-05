Retoma Ceará divulga premiados

O Desafio Retoma Ceará anunciou no último domingo (3), as propostas vencedoras do concurso realizado pelo Fundo de investimentos em Negócios de Impacto Social, Somos Um. A equipe Formigas levou o primeiro lugar, e foi agraciada com R$ 5 mil. A segunda posição foi do Canal Empreendedor, contemplado com R$ 3 mil. E, por fim, a equipe Supera Ceará ganhou o terceiro prêmio, de R$ 2 mil.

Mais de 400 pessoas se inscreveram no concurso, de 63 equipes que apresentaram 48 trabalhos. A ideia principal envolveu o desenvolvimento sustentável de trabalhadores informais, microempreendedores individuais, microempresários e outros profissionais liberais.

A equipe que venceu a competição apresentou um projeto de site para troca de produtos e serviços. O sistema ainda viabilizaria a circulação de uma moeda virtual, caso o empreendedor seja formalizado. Pela plataforma, seria possível que os empreendedores de bairros oferecessem produtos e serviços em troca de outros de seu interesse e que estivessem em áreas próximas.

A ideia ainda prevê o retorno de porcentagem do lucro líquido da empresa para ações sociais dentro dos bairros onde a plataforma irá atuar.

Delivery

Em segundo lugar, o projeto da equipe Canal Empreendedor visa criar um serviço de delivery no ambiente do próprio bairro para facilitar a comunicação entre comerciantes e entregadores próximos. Na plataforma online, haveria um cadastro das pessoas interessadas, de acordo com a localização, interesse e meio de transporte de cada perfil.

Já a equipe Supera Ceará, em terceiro lugar, propôs a criação do projeto "Mercado Virtual de Fortaleza". Na plataforma, mantida na web, seria permitido reunir cerca de mil permissionários, sendo micro e pequenos empresários. Cada um deles teria um espaço no mercado com fachada e slogan personalizados, veiculação de propaganda, dentre outras possibilidades.

O Desafio Retoma Ceará anunciou as três iniciativas contempladas para viabilizar projetos econômicos sustentáveis no Estado. Mais de 400 pessoas se inscreveram, entre 48 projetos e 63 equipes